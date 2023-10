A- A+

CINEMA Filmes pernambucanos estão na programação do festival Cinemato, no Mato Grosso O curta-metragem "Das Águas" é o único representante do Estado em mostra competitiva

O 21º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá (Cinemato) ocorre deste domingo (22) até 28 de outubro, no Mato Grosso, com 30 filmes de 20 estados diferentes. De Pernambuco, há dois filmes presentes na programação, que ocupa o Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, participa da competição de curtas-metragens. O documentário aborda o cotidiano de quem tira o seu sustento do rio Capibaribe, no Recife, através da pesca.

"A gente está bem feliz com a carreira que o nosso filme tem feito pelo Brasil afora. Esse é o 10º festival que ‘Das Águas’ é selecionado em pouco mais de três meses. Passar o filme em festivais em outros estados é sempre muito bom, porque nos dá a chance de conhecer outros realizadores, outros olhares, participar de debates e essa troca é muito importante", comenta Tiago.



Também está na lista de exibições do Cinemato, mas fora da competição, o longa-metragem pernambucano “Fim de Semana no Paraíso Selvagem”, do diretor Severino, que antes assinava como Pedro Severien. O filme integra a Mostra Cinema Escola, voltada para alunos da rede pública de ensino.

Na competição de longas, há sete concorrentes ao Troféu Coxiponés. Entre os destaques, estão o cearense “Mais Pesado é o Céu” , de Petrus Cariry, e o paranaense “Entrelinhas” (2023), de Guto Pasko.

Dira Paes é a homenageada desta edição do Cinemato, que traz o tema “Pachamama”. O festival está presente na trajetória da atriz paraense, já que foi lá onde ela foi premiada pela primeira vez, em 1997. “Pureza”, seu trabalho mais recente no cinema, abre a programação do festival, que é totalmente gratuito.

