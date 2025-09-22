A- A+

CINEMA Filmes pernambucanos integram a 19ª CineBH, mostra de cinema que começa nesta terça-feira (23) Sessão de "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, marca a abertura do evento mineiro

A 19ª edição da CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte ocorre desta terça-feira (23) até domingo (28). Dois filmes pernambucanos estão na programação: "A Vida Secreta dos Meus Três Homens", de Letícia Simões, e "O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho.

O longa-metragem escolhido para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar abre a mostra, com sessão no Cine Theatro Brasil. O ator mineiro Carlos Francisco, que está no filme, é o homenageado do evento.

“A Vida Secreta dos Meus Três Homens” integra a Mostra Cinemundi. O novo longa de Letícia reúne um trio de fantasmas para investigar como o Brasil chegou até aqui. Fernando, boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente que envolveu-se com um grupo de justiceiros; Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida. Por meio de uma conversa com eles, questões como classe, gênero e raça são discutidas como atravessaram o século XX e chegam ao país de hoje.



Neste ano, o CineBH exibe 101 filmes em pré-estreias e mostras temáticas, sendo 48 longas, um média e 52 curtas-metragens. Os filmes estão distribuídos nas mostras Território, Conexões, Vertentes, Praça, Homenagem, CineMundi, Diálogos Históricos, A Cidade em Movimento, Curtas Contemporâneos, WIP, Cine-Expressão – A Escola vai ao cinema, Mostrinha, além da abertura e um cine-concerto, em 71 sessões de cinema.



*Com informações da assessoria de imprensa.

