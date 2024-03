Filmes pernambucanos integram o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que começa nesta terça (26)

A- A+

Começa nesta terça-feira (26) a 26ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, principal vitrine do audiovisual brasileiro na Europa. O evento ocorre até o dia 2 de abril, no tradicional cinema de rua parisiense L’Arlequin, e traz dois títulos pernambucanos em sua programação.

Os longas-metragens “Sem Coração” e “Propriedade” representam o cinema do Estado no festival. O primeiro, escrito e dirigido por Nara Normande e Tião, integra a mostra competitiva do evento. A obra já foi premiada no Festival do Rio e no Prêmio Felix, além de concorrer ao Festival de Veneza de 2023.

Já “Propriedade”, de Daniel Bandeira, participa da mostra hors-concours. Protagonizado por Malu Galli, o filme passou pelos festivais de Berlim e do Rio no ano passado, sendo consagrado como grande vencedor do Fantastic Fest, nos Estados Unidos.

Ao todo, o Festival de Cinema Brasileiro de Paris apresenta 30 filmes, divididos em cinco mostras. O grande homenageado desta edição é Antônio Pitanga, que terá seis longas de sua filmografia exibidos. Entre os títulos, “Na Boca do Mundo” (1978), primeira produção dirigida por ele, e “Barravento” (1962), de Glauber Rocha.

O evento é uma realização da produtora Jangada, da carioca Katia Adler. Também fazem parte da seleção de filmes títulos como “Meu Nome é Gal”, “Nosso Sonho”, “Betânia”, “Pedágio” e “A Paixão Segundo G.H.”. Camila Pitanga, Murilo Benício e Maria Fernanda Cândido estão entre as presenças confirmadas.





