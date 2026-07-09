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LUTO De "Footlose" a "Diário de um Banana": relembre filmes e séries que usaram músicas de Bonnie Tyler Cantora morreu nesta quarta-feira (8), aos 75 anos em Faro, no sul de Portugal, onde estava internada desde 30 de abril após ser submetida a uma cirurgia de emergência

A voz de Bonnie Tyler, que morreu nesta quarta-feira (8) aos 75 anos, além de fazer muito sucesso nas rádios durante a década de 1980, também marcou o audiovisual, com músicas presentes em cenas de séries e filmes de diferentes gerações.

Afinal, quem assistiu ao filme "Footloose: Ritmo Louco" (1984) provavelmente se lembra da cena da corrida de tratores embalada por "Holding Out for a Hero". Já os mais novos, que acompanharam "Diário de um Banana" (2010), devem se recordar da cena icônica das audições para a peça da escola, em que o protagonista é escolhido para interpretar Dorothy por cantar surpreendentemente bem "Total Eclipse of the Heart". Veja os filmes e séries que usaram os hits de Bonnie Tyler.

"Footloose: Ritmo Louco" (1984)

Escrita especialmente para o filme, "Holding Out for a Hero" toca durante a cena do racha de tratores (conhecida em inglês como tractor chicken race). Os personagens Ren e Chuck apostam um perigoso "jogo da galinha" conduzindo os veículos até que um deles desvie ou pule na água.

"Shrek 2"

Como um bom hit, "Holding Out for a Hero" continuou atemporal e anos depois, em 2004, fez parte da trilha sonora de uma cena de "Shrek 2", considerado um dos momentos mais icônicos da história do cinema de animação.

"Super Mario Bros: O Filme"

Outro momento em que uma música de Tyler é usada com grande efeito cômico no cinema acontece em "Super Mario Bros: O Filme". Durante a sequência de treinamento ao som de "Holding Out for a Hero", Mario enfrenta uma série de desafios que, na prática, funcionam como fases de um videogame, enquanto tenta se transformar em um verdadeiro herói.

"Lois & Clark: as novas aventuras do Superman"

A música foi usada em diversas adaptações do Superman . Em 1993, foi usada em uma sequência de montagem no episódio piloto de "Lois & Clark: as novas aventuras do Superman", enquanto Clark Kent ( Dean Cain ) experimenta diferentes trajes para sua nova persona de super-herói. Em 2009, Smallville a usou como toque de celular de Lois Lane para o misterioso super-herói então conhecido como " O Borrão "

"Euphoria"

Em fevereiro de 2022, a canção também foi usada em "The Theater and Its Double", o sétimo episódio da segunda temporada de "Euphoria", durante a apresentação de um musical.

"Diário de um Banana"

Quem assistiu ao filme "Diário de um Banana" provavelmente se lembra da cena icônica em que o protagonista, Greg, surpreende a professora com sua "voz de soprano" ao cantar "Total Eclipse of the Heart" durante as audições para a peça "O Mágico de Oz", em que acaba sendo escolhido como Doroty mas recusa o papel por ser uma personagem feminina.

"Modern Family"

Na sitcom "Modern Family", o hit "Total Eclipse of the Heart"também se fez presente. A famosa cena musical acontece na estreia da 9ª temporada. A família está em um passeio de barco para observar um eclipse solar. Jay tenta fazer com que todos cantem, levando a família inteira a interpretar em coro a canção de Bonnie Tyler, enquanto Phil toca violão.

"Glee"

"Total Eclipse of the Heart" também aparece em "Má Reputação" (Bad Reputation), que é o 17º episódio da 1ª temporada de Glee. A música é cantada pelo grupo e é interpretada por Rachel, Jesse, Finn e Puck como uma tentativa da protagonista de se desculpar por um de seus planos.

A cantora morreu nesta quarta-feira (8), aos 75 anos, em Faro, no sul de Portugal, onde estava internada desde 30 de abril após ser submetida a uma cirurgia de emergência para tratar uma perfuração no intestino. O estado de saúde da intérprete de um dos maiores sucessos da década de 1980, "Total Eclipse of the Heart" (1983), havia se agravado nos últimos dias. Ela chegou a ser colocada em coma induzido e, posteriormente, foi transferida para a unidade de terapia intensiva do hospital.

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