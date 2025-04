De clássicos da "Sessão da tarde" a novos filmes originais, cinema faz parte dos 60 anos da TV Globo

A- A+

Bem no clima das comemorações de um aniversário marcante, a TV Globo preparou uma programação especial de filmes, com lançamentos de longas exclusivos, exibição de clássico e estreia de sucesso de bilheteria inédito na TV aberta.

Na segunda-feira, “Coisa de novela” fará sua estreia na Sessão da Tarde. Produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, o longa de Manuh Fontes, com Susana Vieira, Valentina Herszage, Tony Ramos, Vera Fischer, Ary Fontoura e Cauã Reymond, é descrito como uma homenagem às novelas da emissora.

"É um filme muito amoroso para toda a família e, principalmente, para os fãs de novela" diz Valentina.

"Cresci vendo Sessão da Tarde. Meu pai sempre fez questão de me apresentar aos filmes e muitas vezes a gente assistia a eles juntos em Teresópolis, que foi onde passei a maior parte da infância"

Público protagonista

A festa cinematográfica já começou ontem, com a exibição, também na Sessão da Tarde, do filme “A fábrica de sonhos”, igualmente produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

Com direção de Guel Arraes e Patricia Pedrosa, e roteiro de Guel e Jorge Furtado, a trama acompanha Rafaela (Luellem de Castro), uma professora fanática por novelas que vive uma história de amor com o amigo de infância (Igor Fortunato).

Ao ganhar um concurso para visitar o set de um folhetim das 18h, ela se vê frente a frente com o galã Sydartha (Humberto Martins), de quem sempre foi fã e que faz seu coração balançar.

Débora Falabella, Kiko Mascarenhas, Valentina Bandeira, Bianca Byington e Luis Miranda também integram o elenco do filme, que se passa nos Estúdios Globo.

"O tema de nossa história é a influência das novelas na vida de uma espectadora" explica Guel.

"O protagonista desse filme não é a televisão, mas o telespectador".

Outras faixas de cinema da Globo também participam da programação especial. Hoje, o SuperCine exibe “O auto da Compadecida” (2000), adaptação do clássico de Ariano Suassuna estrelada por Selton Mello, Matheus Nachtergaele e Fernanda Montenegro.

Na quarta, o Cinema Especial traz “Minha irmã e eu” (2023), sucesso de bilheteria com Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que faz sua estreia na TV aberta.

Para todos os perfis

Atualmente, são 12 as sessões de cinema na tela da Globo. Além de Sessão da Tarde, SuperCine e Cinema Especial, a emissora conta com Tela Quente, Sessão de Sábado, Cinemaço, Corujão, Temperatura Máxima, Domingo Maior, Sessão Plim Plim, Campeões de Bilheteria e Cine BBB.

"As escolhas para cada sessão de filmes são feitas de acordo com o perfil do público. Após o elaborado trabalho de curadoria, que observa tendências, visamos manter o patamar de qualidade e oferecer produções que atendam às expectativas dos telespectadores" diz Gabriel Jacome, diretor de gestão de conteúdo da TV Globo.

Entre os preferidos

A comédia e o filme cabeçudo. Faixa de cinema mais popular da TV Globo, a Sessão da Tarde movimenta as tardes da emissora desde 4 de março de 1974, quando estreou com filmes diferentes sendo exibidos em São Paulo e no Rio.

Enquanto os espectadores cariocas tiveram acesso a “Os perigos de Paulina” (1967), comédia dirigida por Herbert B. Leonard e Joshua Shelley, o público paulista ficou com o cultuado drama “Oito e meio” (1963), de Federico Fellini.

Como era antes de você. A faixa de horário continua fazendo sucesso mesmo depois de tanto tempo, com média de 19,4 milhões de espectadores por exibição.

Ano passado, “Como eu era antes de você” foi o filme de maior audiência no horário, visto por 23 milhões de pessoas.

Os campeões da Sessão da Tarde. Segundo a TV Globo, “Curtindo a vida adoidado” (1986), “Um príncipe em Nova York” (1988), “Ghost: do outro lado da vida” (1990), “De volta à lagoa azul” (1991), “Encontro de amor” (2002) e “De repente 30” (2004) são os filmes mais exibidos da história da faixa.

Dona Hermínia, Sid e Scrat. Entre títulos mais recentes, “Minha mãe é uma peça, o filme” (2013), “Milagres do paraíso” (2016) e “A era do gelo” (2002) também animaram muito as tardes brasileiras.

O internacional e o verde-amarelo. Todos os anos, cerca de 700 filmes são exibidos na grade da Globo, sendo 120 de obras nacionais.

Sucesso de público. Em 2024, 166 milhões de brasileiros assistiram a filmes na TV Globo, o que representa quase 80% da população brasileira.

Todas as segundas, 25 milhões de espectadores em média se emocionam com o filme da Tela Quente — e este número é maior do que o líder nas bilheterias cinematográficas no Brasil em 2024 (“Divertidamente 2”, com 22 milhões de ingressos vendidos).

Veteranos. Atrações lançadas em 1972, o Domingo Maior e o Corujão são as faixas de cinema mais antigas ainda em atividade.

