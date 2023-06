A- A+

AGENDA CULTURAL Filmes, shows e festas! Veja a programação do fim de semana no Recife e Região Metropolitana O mês de junho começou repleto de opções com a temática junina. Confira!

É chegada a hora de botar a sanfona pra resfulengar, porque de arrasta-pé, tengo lengo tengo e dois pra lá, dois pra cá o nordestino entende e bem, e o recifense então bota pra moer é tudo quando o assunto é forrozar por aí. O mês de junho veio tinindo, cheio de arraiá por tudo quanto é canto, pra chamegar aqui ou acolá. Mas para quem não é do forró - e há quem não seja? - tem eventos literários, musical de Capiba, cinema, espetáculos teatrais e um mói de exposição para contemplar. Bora simbora curtir o fim de semana, né?

CINEMA

"Homem-Aranha no Aranhaverso 2"

Sinopse: Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do Multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregada de proteger sua própria existência.

"Urubus"

Sinopse: Filme que retrata o universo dos pichadores de São Paulo, é inspirado em um caso real de 2008, a trama se passa em São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, onde a tradição da arte de rua alcança até os prédios mais altos. É lá que Trinchas (Gustavo Garcez), um jovem líder de um grupo de pichadores, conhece a estudante de arte Valéria (Bella Camero), e nesse encontro seus diferentes modos de vida entram em choque e disso resulta a invasão da 28ª Bienal de São Paulo..



SHOWS E EVENTOS

Arraial da Musa

Quando: Sábado (3), 20h

Onde: Arena 9 de Julho - Cabo de Santo Agostinho

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 98465-2881



Bulindo no Arraiá - do Frevo ao Forró

Com Josildo Sá

Quando: Sábado (3), a partir das 16h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos R$ 120 no Sympla

Informações: (81) 3325-3372 // 81 9 8888-4818 (WhatsApp)

Arraiá da Nóia

Com Regente Joaquim e Clubinho SoundSystem

Quando: Sábado (3), 16h

Onde: Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos esgotados

Catamaran do Forró

Com Trios de Forró Pé de Serra

Quando: Sábado (3) e domingo (4), 16h

Onde: Cais de Santa Rita

R$ 85 (adulto) e R$ 40 (crianças de 6 a 10 anos)

Informações: 81 9 9882-4953

Vendas: www.catamarantours.com.br

Espetáculo "De Onde Vem o Baião"

Com Derico

Quando: Sábado (3), a partir das 15h

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

Informações: (81) 3181-3460

Tardes no Piano - Arraial do Piano

Com o sanfoneiro Ricardo Belo

Quando: Sábado (3), a partir das 17h30

Onde: Plaza Shopping - Praça do Piano (Piso L3)

Acesso gratuito

Tropa das Brabas

Quando: Sábado (3), 21h

Onde: Clube Atlântico Olindense - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Mediação de Histórias

Quando: Domingo (4), 10h

Onde: Livraria Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Jardim Espaço Plural, Boa Vista

Acesso gratuito, com inscrições via Sympla

Instagram: @livrariadojardim

Feira Literária

Com apresentação da contadora de histórias Illana Ventura

Quando: Sábado (3), 16h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243-8256

Festival da Criança

Quando: Sábado (3) e domingo (4), a partir das 14h

Onde: Concha Acústica UFPE - Cidade Universitária

Acesso gratuito



TEATRO

"O Irôko, a Pedra e o Sol"

Quando: Sábado (3) e domingo (4), 18h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: 81 3355-3321

"Arranca!"

Quando: Sábado (3) e domingo (4), 19h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz - Av. Joaquim Nabuco, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 (meia-entrada), no Sympla

Informações: (81) 3439-2911



"Prot(Agô)nistas" - O Movimento Negro no Picadeiro

Quando: Sábado (3) e domingo (4), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3242-3437



"Capiba - O Musical"

Quando: Sábado (3), 19h e domingo (4), 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 (meia-entrada) no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

EXPOSIÇÃO

“Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”

Quando: 1º a 28 de junho, no horário de funcionamento do mall

Onde: Shopping Tacaruna

Acesso gratuito



"VIGA - A arte e o credo de Nando Zevê"

Quando: até 31 de maio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h | 14h às 17h // Sábado (6) e domingo (7), 14h às 18h

Acesso gratuito

Instagram: @casaestacadaluz

"Canto à Liberdade"

Em homenagem a Monte Magno

Quando: até 22 de junho

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3993, Boa Viagem

Acesso gratuito

Instagram: @galeriamarcozero



"A Natureza Pinta", de Heron Martins

Quando: até 22 de julho

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 14h às 18h

Acesso gratuito

Informações: (81) 3424-4431

