Filmes sobre os Beatles de Sam Mendes confirma protagonistas e ganha data de lançamento; confira

Sam Mendes revelou a data de lançamento e o elenco principal dos quatro filmes que ele vai dirigir sobre os Beatles. A "primeira experiência cinematográfica maratonável", nas palavras do cineasta, será lançada em abril de 2028 e terá Paul Mescal interpretando Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan no papel de Ringo Starr e Joseph Quinn na pele de George Harrison.

"Cada filme será contado a partir da perspectiva particular de apenas um dos quatro", explicou Mendes, durante participação na convenção de cinema CinemaCon, em Las Vegas. "Eles se cruzam de maneiras diferentes, às vezes se sobrepondo, às vezes não. São quatro seres humanos muito diferentes. Talvez esta seja uma chance de entendê-los um pouco mais profundamente. Mas, juntos, os quatro filmes contarão a história da maior banda de todos os tempos.”

Veja abaixo quem será quem no filme

Mendes — conhecido por seu trabalho em "Beleza Americana" (1999), "007 - Operação Skyfall" (2012), "007 Contra Spectre (2015) e "1917" (2019) — disse que as filmagens estão prestes a começar e devem levar mais de um ano. Não ficou claro se os filmes serão lançados todos ao mesmo tempo ou um a cada semana.

“Há anos eu queria fazer um filme sobre os Beatles, mas desisti por um tempo", explicou o diretor. “Eu sentia que a história da banda era grande demais para caber em um único filme, e que transformá-la em uma minissérie de TV não parecia certo.”

Os filmes serão os primeiros longas de ficção autorizados a usar o catálogo completo dos Beatles, de "Love me do" a "Come together", segundo a "Variety".

