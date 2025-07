A- A+

NOVELA O que acontece com Filó na continuação de "Êta Mundo Bom!"? Descubra o paradeiro da personagem Mocinha vivida por Débora Nascimento não apareceu no primeiro capítulo de "Êta Mundo Melhor!"

“Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom!” (2016), estreou na última segunda-feira (30), na TV Globo. O destino de Filó, vivida por Débora Nascimento, foi um dos assuntos que mais repercutiu entre o público.

A personagem não apareceu no capítulo de estreia, já que a atriz não integra o elenco da nova novela por conflitos de agenda. Filó é dada como morta após um incêndio na cabana onde estava escondida para fugir com Ernesto (Eriberto Leão).

Em “Êta Mundo Bom!”, a brejeira Filó era apaixonada pelo caipira Candinho (Sergio Guizé), mas acabou iludida por Ernesto, fugindo para a capital. Após muitas armações do bandido, ela e o amado se casam no final da novela e o vilão é dado como morto.



Na continuação, o público descobre que Ernesto está vivo e que convenceu Filó a fugir com ele, raptando o filho dela com Candinho. Enquanto o golpista leva a criança do pai, ela o espera na casa que acaba pegando fogo.

As primeiras cenas de “Êta Mundo Melhor!” mostra Candinho chegando na casa em chamas, quando é informado por uma mulher sobre o falecimento de sua esposa. "A Filó não conseguiu sair a tempo", diz a desconhecida.

Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, que assinam a nova novela, prometem um novo par romântico para o protagonista. Ele se envolverá com Dita (Jeniffer Nascimento), que se separou e virou cantora de rádio.

Veja também