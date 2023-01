A- A+

União Filósofo Leandro Karnal compartilha, pela primeira vez, foto com o marido Diversas personalidades comentaram a publicação do filósofo desejando felicidades ao casal

Leandro Karnal, filósofo de 59 anos e comentarista da CNN Brasil, usou as redes sociais para compartilhar, pela primeira vez, uma foto com seu marido, o cantor Vitor Fadul, de 27 anos.

O comentarista geralmente é muito reservado quando se trata de seus relacionamentos, sendo esta a primeira vez que assume um publicamente.

Segundo Karnal, o relacionamento já dura quatro anos sem o conhecimento do público e que decidiu divulgá-lo por achar que "parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos", como afirmou em sua publicação.

Quem é Vitor Fadul?

Natural de Itanhaém, na Baixada Santista, em São Paulo, além de cantor, também é ator e já fez apresentações em shows de mágica. No entanto, Vitor é mais conhecido pela autoria das músicas "Vai sem Medo", "Odisseu" e "Freshness", este último é o seu single mais recente.

Verificado no Spotify, o cantor junta mais de 1 milhão de streams na plataforma com apenas cinco singles, sendo "Odisseu" o seu mais escutado, com cerca de 800 mil reproduções.

Já no Instagram, o cantor tem cerca 72 mil seguidores, e um destaque vai para os comentários de diversos usuários o comparando ao personagem Harry Potter, da famosa saga de filmes dos estúdios Universal sobre o menino bruxo.

Diversas personalidades comentaram a publicação do filósofo desejando felicidades ao casal, como Gabriela Prioli.

Veja também

DIA DO LEITOR Reflexões sobre o fim do mundo: como seriam os humanos sem ninguém por perto?