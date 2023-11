Fim da greve em Hollywood: saiba quando seus filmes e séries favoritos vão voltar

A- A+

A retomada das produções de filmes e séries em Hollywood, após o fim da greve dos atores, ainda deve demorar. A paralisação durou quatro meses e foi finalizada após um acordo preliminar estabelecido entre o Sindicato de Atores (SAG-AFTRA) e os estúdios nesta quinta-feira (10).



Até então, grandes produções como Deadpool 3, com Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e Gladiador 2, do diretor Ridley Scott, estavam suspensas.

Os estúdios Disney, por exemplo, atrasaram lançamentos como as sequências da franquia Avatar, de James Cameron. Agora, o terceiro filme tem previsão de estreia em dezembro de 2025. Outros títulos adiados são Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e Blade, todos da Marvel.

Diferente do fim da greve dos roteiristas, que acabou em outubro deste ano, a paralisação dos atores não terá efeitos imediatos. Antes que as gravações retornem efetivamente, as produções devem passar por ajustes internos. As séries de televisão, por exemplo, devem sofrer um atraso na temporada de primavera, Normalmente, as estreias nesta época do ano têm os roteiros escritos entre maio e junho — meses em que os profissionais estavam em greve.

Por causa do atraso, a programação televisiva deve retomar no final de fevereiro ou início de março nos Estados Unidos. Isso inclui séries como “Abbott Elementary”, da plataforma de streaming Star+, que deve ter uma temporada encurtada.



Filmes impactados pelas paralisações incluem “Duna - Parte 2”, “Homem-Aranha: Além do Aranhaverso” e o filme da franquia do Senhor dos Anéis, intitulado “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”; todos previstos para 2024.

A greve também determinou que atores ficassem proibidos de fazer aparições públicas para promover seus filmes. Isso impediu que Leonardo DiCaprio divulgasse o lançamento do diretor Martin Scorsese, ‘Assassinos da Lua das Flores’. O filme estreou no dia 19 de outubro deste ano no Brasil. As condições também proibiam que atores participassem de premiações.

Por conta disso, eventos como o prêmio Emmy, que geralmente ocorre na última semana de setembro, foram adiados. Agora, ele será exibido junto à tradicional temporada de premiações norte-americana, que inclui o Oscar, o Grammy e o Screen Actors Guild Awards. Os eventos ocorrem entre janeiro e março.

Pela a primeira vez desde 1960, atores e roteiristas entraram em greve simultaneamente. Segundo analistas, o prejuízo de Hollywood soma US$ 6,5 bilhões, principalmente devido à perda de salários. Entre os termos acordados, estão aumento de 8% no salário mínimo, bônus para protagonistas de produções com muitas visualizações nas plataformas de streaming e regulamentação sobre uso de IA.

Veja também

FAMOSOS Veja personalidades que já foram diagnosticadas com lipedema