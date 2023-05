A- A+

Música Fim de Feira lança disco de inéditas "Forró da Liberdade" no próximo dia 19 de maio Álbum tem 12 faixas e celebra os ritmos nordestinos com as participações especialíssimas de grandes nomes da música popular

Às vésperas do São João, na beirinha da festa mais nordestina do calendário brasileiro, tudo que o recifense mais quer da vida é pretexto para arrastar pé. E a banda Fim de Feira, que há 19 anos surpreende salões cheios de expectativas dançantes, caprichou para garantir o balancê. Após um hiato de quase 12 anos sem um trabalho inédito, a banda tira o Nordeste todinho - e quem mais se habilitar ao alavantu - para dançar o “Forró da Liberdade”, disco que chega às plataformas de streaming dia 19 de maio.

O álbum, com 12 faixas, o grupo define como um retorno às origens, promovendo a celebração de ritmos que orbitam o forró brasileiro, com uma linguagem que flerta tanto com os símbolos rurais da região quanto com os movimentos musicais urbanos. E vai do xote ao frevo, em letras que tratam da diversidade das nossas manifestações, do cotidiano do povo e do estado permanente de festa que é o Nordeste.

Nesse balaio musical, reforçam o coro libertário da Fim de Feira as participações especialíssimas de grandes artistas, cujas trajetórias se confundem com a história da cultura e da música popular nordestina, a exemplo de Assisão, Biliu de Campina, Mestre Bule Bule, da Bahia, e a Banda de Pífanos Zé do Estado, de Caruaru. O álbum conta ainda com a brisa do contemporâneo, soprada por duas das mais bonitas vozes femininas das novas gerações musicais nordestinas: Isabela Moraes e Riáh, de Caruaru.

“Esse disco surgiu como uma celebração à liberdade de ser quem se é. A ideia é anterior à pandemia, mas nosso conceito de liberdade acabou mudando bastante. A primeira ideia que ficou suspensa foi o fato de que queríamos fazer um disco de ‘banda tocando junto’. E aí passamos quase dois anos isolados. Depois teve a questão das participações: quase todos estavam no grupo de risco, por terem mais de 60, 70 anos. No caso de Assisão, 80”, explica Bruno Lins, principal compositor e letrista da banda, além de cantor.

Ele conta que foi preciso esperar as coisas “se ajeitarem” para que o disco pudesse acontecer, celebrando a liberdade, enfim e em dobro. “A capa do disco simboliza isso, uma revoada saindo da gaiola. Estávamos vivos, com saúde, inclusive os mais velhos. Mas tudo isso deixou marcas e hoje a gente canta também por quem não teve a mesma sorte. Nosso Forró da Liberdade é um agradecimento à vida, por voltarmos a tocar juntos, para ver a turma dançando com a liberdade de ser feliz, e a liberdade de espalhar verdade pelo mundo”, comemora Bruno.

Gravação itinerante

Forró da Liberdade reuniu músicos que já faziam parte da antiga e longeva formação da banda, a exemplo de Lucivan Max (percussões), Antônio Muniz (sanfona), Thiago Rad (guitarras e violas), Luccas Maia (baixo), Márcio Silva (bateria), além do próprio Bruno Lins (vocais) e de músicos convidados, como Alexandre Rodrigues (pífanos e clarinete) e Chico Botelho (cavaco). Começou a ser gravado em 2022, entre viagens para o interior, com muitos quilômetros de “sorte e generosidade”, segundo Bruno.

O projeto de gravação itinerante passou por Caruaru e Serra Talhada, tendo como base o Estúdio Carranca, no Recife. “Caruaru era obrigatório, porque sempre foi um lugar nosso: nosso primeiro disco foi gravado lá e a gente queria muito essa atmosfera de novo. Gravamos no Studio Di Fagner, com Walmir Silva e Zé do Estado, dois padrinhos musicais da banda.”

Lá, a vida, em seus métodos, colocou Isabela Moraes e Riáh no caminho da Feira. “Elas estavam em Caruaru, por coincidência, e acabaram também gravando a faixa Formigueiro com a gente. Não podia ter ficado mais bonito”, celebra Bruno, contando que tinha feito uma música pro cantor Biliu de Campina, a Manda Buscar Biliu, e ele partiu de Campina Grande, na Paraíba, pra gravar no nosso Agreste. De Caruaru, a banda seguiu viagem para o Sertão. “Queria muito esse clima de estrada no disco, e fomos realizar o sonho de gravar com Assisão, na terra dele, Serra Talhada.” Foi a faixa Namorando de Novo. Segundo Bruno, a única participação registrada sem ninguém comer poeira foi a do Mestre Bule Bule, que mora na Bahia. “Ele mandou uma gravação tão potente e tão linda para Monomotor, que eu nem me atrevi a cantar com ele.”

Fim de Feira lança disco de inéditas “Forró da Liberdade”

O álbum

"Forró da Liberdade” integra uma trajetória de três CDs e dois DVDs lançados pela Fim de Feira: todos trabalhos autorais, que nasceram do cruzamento da música com a literatura nordestina, metade forró, metade cordel. Aprovado no Edital Funcultura da Música, antes da pandemia, a produção musical leva as assinaturas de Bruno Lins e Thiago Rad, com mixagem de Luccas Maia, masterização de Júnior Evangelista, e produção executiva de Guilherme Patriota (Theia Produtores e Associados). Mas a história do disco, todo mundo conta e canta junto.

“Nosso último CD é de 2011, e o último DVD de 2016. Depois a banda passou por algumas mudanças, uns saíram, outros chegaram. Por isso que eu acho esse repertório tão bom, porque ele teve tempo de amadurecer até virar disco. Foi importante que a gente se encontrasse de novo, nessa formação que já tem tantos anos, e pudesse fazer um trabalho que tem a cara de cada um. A gente se preparou pra fazer esse disco, planejou e as coisas saíram muito dentro do roteiro”, confirma Bruno.

Todo caminho junino, garante, dá na Feira. “A turnê de lançamento desse trabalho vai ser na festa mais bonita do Brasil, que é o São João, aí logo depois, a gente tem um projeto já em andamento para fazer o registro audiovisual do show, aqui no Recife, lá pra julho/agosto, quando todo mundo já tiver decorado as letras.” Cavalheiros e damas, preparar para o passeio na roça, que ele vai ser comprido. E animado!

