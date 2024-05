Fim de "Friends" completa 20 anos: por onde andam os astros da série?

A- A+

Era dia 6 de maio de 2004 quando foi ao ar o último capítulo da sitcom "Friends", sucesso dos anos 1990 que ainda hoje arregimenta milhares de fãs. O entrosamento do elenco contribuiu para tornar a série uma da mais importantes da História da televisão.

Durante 236 episódios, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry e Matt LeBlanc colocaram Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Chandler e Joey, respectivamente, no hall dos personagens mais queridos pelo público de todos os tempos.

A morte de Matthew Perry, intérprete do personagem Chandler, comoveu os fãs em outubro do ano passado. O ator, que havia revelado detalhes íntimos de sua luta contra o vício em drogas na autobiografia 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, aos 54 anos de idade. Ele recebeu várias homenagens de colegas e espectadores.

Os colegas de Perry seguem em projetos na televisão e no cinema, uns com mais frequência do que outros. A seguir, saiba como estão hoje os atores de "Friends":

Jennifer Anniston

É seguro dizer que, de todo o elenco da série, Jennifer Aniston foi quem mais prosperou na carreira. Desde que "Friends" acabou, em 2004, a atriz participou de algumas outras séries como "The Morning Show", da AppleTV, e "30 Rock", da NBC. No cinema, esteve em blockbusters de peso como "Todo poderoso" (2003), "Marley & eu" (2008) e "Esposa de mentirinha" (2011).

Aniston estrelou também "Mistério no Mediterrâneo 2", em que ela atua ao lado de Adam Sandler. O filme foi adicionado no catálogo da Netflix.

Jennifer Aniston também é empresária. Ela é dona da Lola Vie, uma marca de produtos para cabelo.

Schwimmer é discreto e raramente aparece nas redes sociais. "Friends" foi o maior trabalho de sua carreira, embora ele tenha participado de produções importantes depois de dar vida ao eterno Ross. Em 2001, ele interpretou o Capitão Sobel em "Band of brothers". Anos depois, em 2007, estreou como diretor a frente do longa "Run fatboy run".

David Schwimmer também é a voz de Melman, a simpática girafa da franquia de animação "Madagascar". Em 2016, ele assumiu o papel do advogado Robert Kardashian na primeira temporada de "American crime history", que conta a história do julgamento de O. J. Simpson.

Lisa Kudrow

"The comeback" (2005), "Web therapy" (2009), "Scandal" (2013), "Unbreakable Kimmy Schmidt" (2016) e "Grace and Frankie" (2017) foram algumas das séries que a eterna Phoebe participou após o término de "Friends".

Mais recentemente, ela interpretou Maggie Naird em "Space Force", uma série original da Netflix. Ela é casada desde 1995 com o publicitário Michel Stern, com quem teve seu único filho, Julian Murray.

Courteney Cox

Cox atualmente namora com o músico Johnny McDaid, da banda de rock Snow Patrol. Com o ator e diretor David Arquette, com quem foi casada por 11 anos, teve seu filho Coco Riley Arquette, em 2004.

Fez diversos papéis no cinema, como nos primeiros filmes da franquia "Pânico", nos quais interpretou a jornalista sensacionalista Gale Weathers. Desde 2021, estrela a série de terror e comédia "Shining Vale", da Star+.

Joey, personagem de LeBlanc em "Friends", fez tanto sucesso que ganhou um spin-off de 2004 a 2006. "Joey", que teve duas temporadas, acompanhava Joey Tribbiani em sua luta na carreira como ator em Hollywood.

LeBlanc ganhou um Globo de Ouro com seu trabalho em "Episodes", que foi ao ar de 2011 a 2017. Também interpretou o protagonista Adam Burns na série "Man with a plan", que durou quatro temporadas na NBS a partir de 2016.

