Rodas de Samba e Frevo são destaques da agenda do fim de semana no Recife e em Olinda
Último final de semana de 2025 traz opções que passam também pelo forró e estreias no cinema; confira
Para fechar 2025 no agito, a agenda cultural do derradeiro final de semana do ano, vem com samba e pagode, forró e frevo e outras vibes, no Recife e em Olinda.
Tem opção também no Parque Santana, Zona Norte da cidade, com o "Parquinho", em mais uma edição do Gola na Rua. Por lá, vai ter música e contação de histórias, entre outras atividades, com acesso gratuito.
Cinema e exposicoes no Paco do Frevo e na Caixa Cultural tambem sao opcoes. Bora curtir 2025 mais um tiquinho?
SHOWS E EVENTOS
Turnê "Noite", de Tulipa Ruiz
Quando: Sexta (26), às 20h; Sábado (27), às 17h e às 20h; Domingo (28), às 17h e Segunda (29), às 20h
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Ingressos esgotados
Informações: @caixaculturalrecife
Neon Hits 2025
Quando: Sexta (26), a partir das 22h
Ingressos free (limitado) via Sympla/A partir de R$ 10 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Carla Rio, em "O Último Samba do Ano"
Quando: Sexta (26), a partir das 17h
Onde: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @carlariooficial
Forró na Caixa - "Ultimo Baile do Ano"
Quando: Sábado (27), às 17h
Onde: Instituto Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela
Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla
Informações: @forronacaixa
Forró de Candeeiro, com Cezzinha
Quando: Sábado (27), a partir das 20h
Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos
Ingressos R$ 100 (visitação, shows, bebidas e rodízio)
Informações/Vendas: (81) 9 9252-4222
Gola na Rua - Edição "Parquinho"
Com DJ's, contação de histórias e shows de novos artista
Quando: Sábado (27), às 15h
Onde: Parque Santana Ariano Suassuna - Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife
Acesso gratuito via Sympla
Informações: @golarrole
Pagode na Ladeira - Último Pagode do Ano
Quando: Sábado (27), a partir das 14h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 28, Sítio Histórico de Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @mansaodamatuta
"Paixão Legião" - Tributo à Legião Urbana
Quando: Sábado (27), às 19h
Onde: Fogo de Occa - Rua 13 de Maio, 229, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @fogodeocca
E Terminou em Frevo - Ano 3
Com Orquestra de Bolso
Quando: Sábado (27), às 17h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Pré-Réveillon do Empório Barrozo
"O Último Samba do Ano" com Samba pra Cima e Sassarico
Quando: Sábado (27), a partir das 16h
Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @emporiobarrozo
Pré-Réveillon "Aliás, é Samba"
Quando: Sábado (27), a partir das 12h
Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @clubevassourinhasdeolinda
"Última Loucura do Ano"
Com Rosane Amaral na Pista NY
Quando: Sábado (27), a partir das 22h
Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla
Informações: @clubmetropole
Réveillon do Mistureba
Com Boa Ousadia, Miguel Ribeiro e DJ Renatinho, entre outras atrações
Quando: Sábado (27), às 19h
Onde: Av. Beberine, 1413, Arruda
Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital
Informações: (81) 9 9969-3637
Pré Réveillon Baile do Síndico
Com Dizmaia, Orquestra Bregadelic e Brilho Crew
Quando: Sábado (27), às 22h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital
Informações: @brilhocultural
TBT do Elvis
Quando: Sábado (27), a partir das 21h
Onde: Carioca's Bar - Av. João Francisco de Melo, 79, São José da Coroa Grande
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @cariocas.bar.pe
Pré-Réveillon de Gravatá
Com Danillo Henrique e Eric Land, Faby Mel e Banda Cheiro de Amor
Quando: Sábado (27), 21h e Domingo (28), 20h30
Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar - Centro da cidade
Acesso gratuito
TEATRO
"CLTetra! Show Descorporativo"
Stan-UP Comedy com Tiago Saturno e Bruno Alves
Quando: Sábado (27), a partir das 20h30
Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem
Informações: @manguetowncomedy
EXPOSIÇÃO
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Quando: até 1º de fevereiro de 2026
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
Mostra "Maestros - Retratos da Folia"
Quando: até 8 de março de 2026
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife
Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)
Informações: @pacodofrevo
CINEMA
''Valor Sentimental''
SINOPSE: As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz norte-americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares. Direção: Joachim Trier
''Anaconda''
SINOPSE: Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set. Direção: Tom Gormican
''Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul''
SINOPSE: Tainá, ao lado da sábia Mestra Aí, assume o papel de Guardiã da Amazônia. Quando perde a Flecha Azul, ela parte em uma jornada ao lado de seus amigos Catu, Pepe e Suri para recuperá-la e impedir que o mal de Jurupari ameace destruir a floresta. Uma aventura repleta de amizade, coragem e grandes desafios! Direção: Alê Camargo, Jordan Nugem