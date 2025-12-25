A- A+

AGENDA CULTURAL Rodas de Samba e Frevo são destaques da agenda do fim de semana no Recife e em Olinda Último final de semana de 2025 traz opções que passam também pelo forró e estreias no cinema; confira

Para fechar 2025 no agito, a agenda cultural do derradeiro final de semana do ano, vem com samba e pagode, forró e frevo e outras vibes, no Recife e em Olinda.



Tem opção também no Parque Santana, Zona Norte da cidade, com o "Parquinho", em mais uma edição do Gola na Rua. Por lá, vai ter música e contação de histórias, entre outras atividades, com acesso gratuito.



Cinema e exposicoes no Paco do Frevo e na Caixa Cultural tambem sao opcoes. Bora curtir 2025 mais um tiquinho?



SHOWS E EVENTOS



Turnê "Noite", de Tulipa Ruiz

Quando: Sexta (26), às 20h; Sábado (27), às 17h e às 20h; Domingo (28), às 17h e Segunda (29), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @caixaculturalrecife



Neon Hits 2025

Quando: Sexta (26), a partir das 22h

Ingressos free (limitado) via Sympla/A partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole

Carla Rio, em "O Último Samba do Ano"

Quando: Sexta (26), a partir das 17h

Onde: Marquês Art Bar - Av. Marquês de Olinda, 136, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @carlariooficial

Forró na Caixa - "Ultimo Baile do Ano"

Quando: Sábado (27), às 17h

Onde: Instituto Casa Astral - Rua Joaquim Xavier de Andrade, 104, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @forronacaixa

Forró de Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (27), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

Ingressos R$ 100 (visitação, shows, bebidas e rodízio)

Informações/Vendas: (81) 9 9252-4222

Gola na Rua - Edição "Parquinho"

Com DJ's, contação de histórias e shows de novos artista

Quando: Sábado (27), às 15h

Onde: Parque Santana Ariano Suassuna - Rua Jorge Gomes de Sá, Santana, Recife

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @golarrole

Pagode na Ladeira - Último Pagode do Ano

Quando: Sábado (27), a partir das 14h

Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 28, Sítio Histórico de Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @mansaodamatuta



"Paixão Legião" - Tributo à Legião Urbana

Quando: Sábado (27), às 19h

Onde: Fogo de Occa - Rua 13 de Maio, 229, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @fogodeocca



E Terminou em Frevo - Ano 3

Com Orquestra de Bolso

Quando: Sábado (27), às 17h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @almaartecafe



Pré-Réveillon do Empório Barrozo

"O Último Samba do Ano" com Samba pra Cima e Sassarico

Quando: Sábado (27), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo Bistrô & Gastrobar - Rua da Aurora, 1225, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @emporiobarrozo

Pré-Réveillon "Aliás, é Samba"

Quando: Sábado (27), a partir das 12h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @clubevassourinhasdeolinda

"Última Loucura do Ano"

Com Rosane Amaral na Pista NY

Quando: Sábado (27), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Réveillon do Mistureba

Com Boa Ousadia, Miguel Ribeiro e DJ Renatinho, entre outras atrações

Quando: Sábado (27), às 19h

Onde: Av. Beberine, 1413, Arruda

Ingressos a partir de R$ 25 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 9969-3637



Pré Réveillon Baile do Síndico

Com Dizmaia, Orquestra Bregadelic e Brilho Crew

Quando: Sábado (27), às 22h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: @brilhocultural

TBT do Elvis

Quando: Sábado (27), a partir das 21h

Onde: Carioca's Bar - Av. João Francisco de Melo, 79, São José da Coroa Grande

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @cariocas.bar.pe

Pré-Réveillon de Gravatá

Com Danillo Henrique e Eric Land, Faby Mel e Banda Cheiro de Amor

Quando: Sábado (27), 21h e Domingo (28), 20h30

Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar - Centro da cidade

Acesso gratuito

TEATRO

"CLTetra! Show Descorporativo"

Stan-UP Comedy com Tiago Saturno e Bruno Alves

Quando: Sábado (27), a partir das 20h30

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Informações: @manguetowncomedy

EXPOSIÇÃO



IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Quando: até 1º de fevereiro de 2026

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Mostra "Maestros - Retratos da Folia"

Quando: até 8 de março de 2026

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Ingresso do museu a partir de R$ 5 (com gratuidade às terças)

Informações: @pacodofrevo

CINEMA



''Valor Sentimental''

SINOPSE: As irmãs Nora e Agnes reencontram seu pai distante, o carismático Gustav, diretor outrora renomado que oferece a Nora um papel naquele que espera ser seu filme de retorno. De repente, as duas irmãs precisam lidar com a complicada relação com o pai e com a presença inesperada de uma atriz norte-americana inserida bem no meio das complexas dinâmicas familiares. Direção: Joachim Trier

''Anaconda''

SINOPSE: Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set. Direção: Tom Gormican

''Tainá E Os Guardiões Da Amazônia - Em Busca Da Flecha Azul''

SINOPSE: Tainá, ao lado da sábia Mestra Aí, assume o papel de Guardiã da Amazônia. Quando perde a Flecha Azul, ela parte em uma jornada ao lado de seus amigos Catu, Pepe e Suri para recuperá-la e impedir que o mal de Jurupari ameace destruir a floresta. Uma aventura repleta de amizade, coragem e grandes desafios! Direção: Alê Camargo, Jordan Nugem

