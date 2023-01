A- A+

Frevo Fim de semana no Paço do Frevo tem Orquestra Revoltosa, Grupo Fuzuê e lançamento de livro Revoltosa faz show na Hora do Frevo, na sexta (27), ao meio dia; No domingo (29), lançamento de livro e apresentação do Grupo Fuzuê de Dança

O Paço do Frevo recebe, nesta sexta-feira (27), ao meio-dia, a apresentação inédita da tradicional Sociedade Musical 5 de Novembro - a Orquestra Revoltosa, de Nazaré da Mata. Esta será a primeira edição de 2023 do Hora do Frevo, projeto gratuito que acontece uma vez por mês, no térreo do museu, ao lado do Aurora Café, dando as boas-vindas ao fim de semana já na hora do almoço.

Patrimônio Vivo de Pernambuco, fundada em 1915, a Revoltosa é responsável pela formação de gerações de músicos pernambucanos. Será a primeira vez da orquestra no Paço do Frevo, em uma apresentação que ocupará o palco montado especialmente para valorização do Frevo instrumental.

Lançamento de livro

No domingo (29), às 17h30, o Paço do Frevo será palco do lançamento do livro “História da Música Popular Brasileira - Sem Preconceitos” (volumes 1 e 2), do jornalista Rodrigo Faour. Nas palavras de Maria Bethânia, “O livro do Rodrigo Faour já é bom desde o título. Chega em ótima hora, chega com força e beleza real que nossa música traz. Bravo!”.

O evento gratuito será na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, terá palestra e recital com o autor, e contará com a presença de nomes importantes da música pernambucana e do Frevo de várias gerações: Almério, André Rio, Banda de Pau e Corda, Cannibal, Claudionor Germano, Cristina Amaral, Getúlio Cavalcanti, Igor de Carvalho, Jota Michiles, Maestro Forró, Maestro Spok, Martins, Michelle Melo, Nena Queiroga e Quinteto Violado. A entrada é gratuita.

“História da Música Popular Brasileira - Sem Preconceitos” destaca que não existe apenas uma música popular brasileira, e sim várias, todas do seu próprio jeito. O volume 1 aborda a história da música desde 1500 até os anos 1970 e trata de ritmos como choro, samba, marchinha, valsa, Frevo, carimbó, samba-rock, pagode, forró, sertanejo e brega.



O volume 2 compreende pouco mais de 40 anos, do final transgressor dos explosivos anos 1970, quando houve um boom criativo e libertário em nossa música, até precisamente 2022, numa cena dividida entre a massificação da produção em série de uma indústria muito poderosa do segmento “sertanejo” e o mercado independente.

Como o título já adianta, a obra não tem preconceitos estéticos, mostra todo tipo de artista e estilo musical, destacando canções ou atos mais relevantes, deixando o leitor livre para tirar suas conclusões em relação à qualidade ou à importância deles e às intensas transformações pelas quais o mercado musical e a música popular passaram nas últimas décadas.

Considerado um “arquivo ambulante” por Erasmo Carlos, Rodrigo Faour é jornalista, mestre e doutorando em Letras pela PUC-Rio e especialista em história da música popular brasileira. Com diversos livros publicados, é também pesquisador musical, palestrante, professor, diretor e roteirista de espetáculos, além de apresentador e produtor de shows, programas de rádio, TV e YouTube, onde mantém o canal “Rodrigo Faour Oficial”, de música e comportamento.

Grupo Fuzuê de Dança

Também no domingo (29), mais cedo, às 16h, o Paço recebe o Grupo Fuzuê de Dança para o evento “Referenciais do Fuzuê – Mestras, Mestres e Terreiros”, uma conversa sobre a pesquisa e o processo criativo do grupo, seguido de uma apresentação artística que espelha os resultados dessa imersão. Durante o processo de pesquisa, o grupo visitou locais como o Maracatu Nação Encanto da Alegria, Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo e Tribo Carijós em busca de potencializar seu trabalho através da integração entre as ruas, os terreiros, as mestras, mestres e suas agremiações e coletivos culturais. O evento será na Praça do Frevo, no terceiro andar do museu, com acesso mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia).

Serviço:

Hora do Frevo com Orquestra Revoltosa

Sexta (27), ao meio-dia

No térreo do Paço, ao lado do Aurora Café

Acesso gratuito

Lançamento “História da Música Popular Brasileira - Sem Preconceitos” (volumes 1 e 2), de Rodrigo Faour

Com palestra e recital

Domingo (29), 17h30

Na Praça do Frevo | 3º andar do Paço

Acesso gratuito

Grupo Fuzuê de Dança - “Referenciais do Fuzuê – Mestras, Mestres e Terreiros”

Palestra e apresentação artística

Domingo (29), às 16h

Na Praça do Frevo | 3º andar do Paço

Acesso mediante ingresso (R$ 10 inteira e R$ 5 meia)

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

