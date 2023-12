A- A+

CINEMA "Fim de Semana no Paraíso Selvagem" estreia no Recife em sessão com show de Amaro Freitas O pianista executará ao vivo a trilha sonora do filme durante exibição no Teatro do Parque

“Fim de Semana no Paraíso Selvagem” é o segundo longa-metragem do diretor pernambucano Severino, que antes assinava como Pedro Severien. Após estrear na Mostra de São Paulo e circular por vários festivais, o filme chega nesta quinta-feira (7) ao circuito comercial. No Recife, o lançamento será marcado por uma sessão especial, às 19h, no Teatro do Parque, com o pianista Amaro Freitas executando a trilha sonora ao vivo.

Filmada nos municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém e Tamandaré, a obra é ambientada na cidade fictícia de Paraíso. Rejane (Ana Flávia Cavalcanti), personagem central da trama, passou parte da infância nesse lugar, mas precisou deixá-lo de maneira abrupta e violenta. Anos depois, ela retorna a esse local.

“O filme começa com a minha vontade de olhar para o Litoral Sul, a partir das minhas memórias afetivas da infância e adolescência, que foram reacessadas com um olhar crítico sobre esse lugar da beira mar. A partir do meu ativismo na luta pelo direito à cidade, fui tomando consciência de como essa forma de ocupação carrega uma divisão social”, relembrou o diretor, em entrevista à Folha de Pernambuco.

No longa, o que leva Rejane de volta a Paraíso - agora tomada por um complexo industrial-portuário e pela especulação imobiliária - é o fim trágico do irmão, um mergulhador experiente encontrado morto no mar. Em busca de explicações sobre o que aconteceu, ela acaba na mira de figuras poderosas e também perigosas, que controlam a cidade. “Há um quê de tensão que permeia o filme todo, como se fosse um barril de pólvora prestes a explodir”, analisou o diretor, que classifica a obra como um título “neo-noir social”.

“É um filme que busca criar estranhamento, usando um pouco do cinema de gênero, do thriller e do suspense. O que parece, inicialmente, ser uma investigação policial, vai se desdobrando em uma investigação afetiva da personagem, que vive ainda impactada por um trauma do passado. Um mergulho nas memórias faz com que ela adentre um processo de cura, reinterpretando e ressignificando sua própria história”, comentou.

Além da protagonista, o elenco conta com nomes como Pedro Wagner, Joana Medeiros, Edilson Silva, Eron Villar, Enio Cavalcante, Luciano Pedro Jr, Mohana Uchôa, Wilson Rabelo e a rapper Bione. Zezé Motta interpreta a marisqueira Naná, que conviveu com a mãe de Rejane, assassinada há décadas.

“Esse elenco é uma força de dramaturgia para mim. Precisava juntar pessoas com presenças que extrapolam o filme. Ana Flávia Cavalcante trouxe uma intensidade de mundo interior para a personagem, que é muito lindo de ver. Já a participação de Zezé Mota é como abrir uma janela para a história do cinema brasileiro”, pontuou.

Música ao vivo

Amaro Freitas, que estará ao piano na sessão de estreia do longa no Recife, assinou pela primeira vez a trilha sonora de um filme. “Neste trabalho, a música participa da construção da cena e isso gera momentos muito sensoriais. Para essa primeira sessão, tocada ao vivo, Amaro teve toda a liberdade de reinventar a trilha. Então, é um show diferente do que está no filme. Será uma experiência totalmente singular”, afirma. Na mesma noite, o cantor Almério lança o clipe de “Boy Magia”, seu novo single.

Serviço:

Sessão especial de "Fim de Semana no Paraíso Selvagem"

Nesta quinta-feira (7), às 19h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 20, à venda no Sympla

