AGENDA CULTURAL Fim de semana tem de Bruna Marquezine em filme da DC a Alceu no Teatro Guararapes Teatro, exposições e uma variedade de shows e festas, integram as opções do final de semana no Recife e RMR

Com a boa nova dos cinemas, pela estreia da atriz brasileira Bruna Marquezine em produção da DC Comics ("Besouro Azul") a shows de Joanna, Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá, além de Alceu Valença com a segunda edição de Valencianas, o fim de semana no Recife e RMR está tomado de lazer e entretenimento.



Como sempre, tem para todos os gostos e bolsos, incluindo diversão para os pequenos com o espetáculo teatral "A Cigarra e a Formiga" no teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu, em Boa Viagem). E para os "regueiros" Olinda recebe a primeira edição do Reggae Love, no Casbah.



Mas tá a fim mesmo de curtir a vibe 'in concert'? Além do Queen Experience no Teatro Guararapes, tem também a Orquestra Cidadã dos Meninos de Ipojuca, com acesso gratuito na Igreja Emanuel, em Boa Viagem.



Ficar em casa no fim de semana com essa tanto para fazer por aí afora? Não, né? Pois bora?

CINEMA

Bruna Marquezine é uma das estrelas do filme "Besouro Azul" | Crédito: Divulgação

"Besouro Azul"

Sinopse: baseado nos quadrinhos, a nova aposta da DC Comics conta a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), um jovem personagem dos quadrinhos que encontrou o Escaravelho, uma tecnologia alienígena que estava sob posse da família Kord, mais especificamente Jenny Kord (Bruna Marquezine). O artefato se funde com o corpo do adolescente se transformando numa espécie de exoesqueleto simbiótico e o concedendo poderes.



"Tempos de Barbárie"

Sinopse: Durante uma tentativa de assalto, a filha da advogada Carla (interpretada por Cláudia Abreu) é baleada e fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio. Sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, transforma a busca por justiça em uma procura por vingança e testa o seu próprio limite para ver até onde poderia ir.

SHOWS E FESTAS

Crédito: Rapha Garcia

Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto - Valencianas 2

Quando: Sexta-feira (18), 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos esgotados

Crédito: Divulgação

Projeto Seis e Meia

Show da cantora Joana - abertura com Gabi da Pele Preta e Revoredo

Quando: Sexta-feira (18), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa vista

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla



Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca

Série Grupos Representativos

Quando: Sábado (19), 18h

Onde: Igreja Batista Emanuel - Rua Maria Carolina, 500, Boa Viagem

Acesso gratuito

Forró CasaAmarela

Com participação de Beto Hortis

Quando: Sexta-feira (18), 22h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Banda Reggaetown | Crédito: Albery Rodrigues

Reggae Love - Primeira Edição

Com Banda Reggaetown e o artista noronhense Wilker Brasileiro

Quando: Sábado (19), 20h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 + 1Kg de alimento

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9864-6052 (Tatá Tenório)



Churras Plaza Festival

Com shows de Black Jam, Guga Fraga e Allycats, entre outras atrações

Quando: Sexta (18), Sábado (19) e Domingo (20), a partir das 15h

Onde: Plaza Shooping Casa Forte (Jardim do Piso L2)

Acesso gratuito

Festa Dance, Dance, Dance

Com Lupe, Gatis e Fragozza

Quando: Sábado (19), 22h

Onde: Mia Café - Rua do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @mia.182cafe

Banda Capa Bode | Crédito: Clara Gouveia/Secult-PE

Banda Capa Bode

Quando: Sábado (19), 16h

Onde: Paço do Frevo (3º andar) - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingresos a partir de R$ 5

Informações: @pacodofrevo

Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá | Crédito: Reprodução/Instagram



Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá

Quando: Sábado (19), 20h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Virtual

Queen Experience in Concert

Quando: Sábado (19), 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 75 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000



Cantor Ivyson | Crédito: Reprodução/Instagram

Ivyson, com a turnê "Girassol"

Quando: Sábado (19), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R4 40 no Sympla

Tocha | Crédito: Reprodução/Instagram

Quintal do Tocha

Com Tocha e Diney

Quando: Domingo (20)

Onde: Me Confessando Bar - Av. Centenário Alberto Santos Dumont, Jordão

Ingressos R$ 35 no site Bilheteria Digital



Show Beneficente em prol do Centro Geriátrico Padre Venâncio

Com shows de Luca de Melo e Wallissom Branco

Quando: Domingo (20), 13h

Onde: Maria Marruá Restaurante & Petiscaria - Av. Ministro Marcos Freire, 897, Bairro Novo, Olinda

Valor: doação de fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal e bolsas de leite

Informações: (81) 99815-0096



TEATRO



Espetáculo infantil A Cigarra e a Formiga

Quando: Sábado (19), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu, Boa Viagem)

Ingressos a partir de R$ 35 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

EXPOSIÇÃO



Mostra segue em cartza na Arte Plural Galeria (APG)

"Delírica Vertigem", de Luciano Pinheiro



Quando: até 9 de outubro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Exposição segue em cartaz no IRB

“OGEMEOS: Nossos Segredos”



Quando: Até 27 de agosto (Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h)

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352//2121-0365



“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Quando: Até 19 de agosto

Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

