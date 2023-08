Fim de semana vai de Flávio Venturini, Sá & Guarabira e 14 Bis a show de Bem Gil e Moreno Veloso

A- A+

Apesar do "peso" de ter Flávio Venturini, Sá & Guarabira e 14 Bis juntos, em um mesmo palco, neste sábado (2) no Teatro Guararapes, o fim de semana tá de leve a suave na programação cultural, que inclui, por exemplo, tarde de samba no Casbah, em Olinda, Tocha e Dadá Boladão lá pelas bandas de Igarassu, na RMR, e um domingo tomado por um baita tributo ao U2, também no Guararapes e "apenas" Bem Gil e Moreno Veloso na Estação da Luz.

Isso porque ainda tem cinema, espetáculos teatrais - inclusive para os pequenos - além de exposições e outro bocado de shows para todos os gostos e bolsos. A opção única para o 'findi' é de "bora ou vamos?". Confira a agenda:

CINEMA

"Tartarugas Ninja: Caos Mutante"

Sinopse: A nova aventura segue as versões adolescentes de Leonardo (Nicolas Cantu), Raphael (Brady Noon), Michelangelo (Shamon Brown Jr.) e Donatello (Micah Abbey), quatro tartarugas que, após serem expostas a uma substância radioativa, acabam se transformando em animais antropomórficos - com características e emoções humanas -, criados pelo Mestre Splinter (Jackei Chan), um rato que foi vítima da mesma mutação e, assim, cuidou das tartarugas não apenas como pai, mas como mentor e professor de artes marciais. Com o treinamento, o grupo assume o posto de vigias e protetores da cidade de Nova York, devendo lutar contra as mais variadas ameaças do Clã do Pé, comandado pelo vilão e arqui-inimigo dos heróis, Shredder.

"Ithaka: A Luta de Assange"

Sinopse: Documentário acompanha o ativista australiano Julian Assange, o preso político mais famoso do mundo, cuja condenação nos EUA coloca em xeque a liberdade de imprensa em todo o planeta. Assange foi quem fundou o Wikileaks, em 2006, que, em 2010, divulgou, entre outros, documentos secretos do Exército Americano sobre a Guerra do Afeganistão. Julian Assange continua preso em prisão preventiva em Belmarsh, no Reino Unido, uma prisão de segurança máxima. Enquanto isso, corre uma ordem de extradição para os EUA, onde pode enfrentar 175 anos de prisão por seu papel na liberação de arquivos diplomáticos norte-americanos. O filme segue a luta de seu pai, John Shipton, na tentativa de salvar seu filho.

SHOWS E EVENTOS



DVD "Daniel 40 anos Celebra João Paulo & Daniel"

Quando: Sexta (1º), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 125 na bilheteria do teatro e no Sympla

Informações: (81) 3182-8020



Seu Pereira e Coletivo 401

Quando: Sexta (1º), 22h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 50 no Sympla

Informações: @estelita.recife



Sucessos do Cassino do Chacrinha

Com Silvério Pessoa e Aluísio Maluf

Quando: Sexta (1º), 19h

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José

Ingressos a partir de R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3224-2899



Academia da Berlinda

Quando: Sexta (1º), 22h

Onde: Clube Bela Vista - Av. Aníbal Benévolo, 636, Água Fria

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla

Informações: @academia_da_berlinda_oficial_

Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de PE)

Ingressos a partir de R$ 102 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

Jambú - Roda de Samba

Com Gabi do Carmo, Sambadeiras, Pepe Jordão eRodrigo Porto

Quando: Sábado (2), a partir das 16h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casbah_olinda

Maria Pagodinho

Quando: Sábado (2), 15h30

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos R$ 10 no Sympla

Informações: @terra_cafebar



Dance, Dance, Dance

Quando: Sábado (2), 22h

Onde: Mia Café - Rua do Apolo, 182

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @mia.182cafe

Tocha e Dadá Boladão

Quando: Sábado (2), 21h

Onde: Forró Sítio Histórico (Igarassu) - Rua Barbosa Lima, 154, Centro

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8432-0586

Ímpar - A Festa

Quando: Sábado (2),

Onde: Frege - Av. Rio Branco, Bairro do Recife

Ingressos R$ 50 no site Bilheteria Digital

Informações: @fregerecife

Troca de Livros

Quando: Sábado (2), a partir das 10h

Onde: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243-8212

U2 One Love & Orquestra

Tributo ao U2

Quando: Domingo (3), 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções)

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

Samba pra Cima

Quando: Domingo, 15h (a Casa abre às 13h)

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), no Sympla

* Aniversariantes do mês têm entrada gratuita mediante apresentação de documento comprobatório.

Informações: (81) 99125-0173 ou pelo instagram @casamalassombro



Bem Gil e Moreno Veloso

Quando: Domingo (3), 17h

Onde: Casa Estação da Luz

Ingressos esgotados

Informações: @casaestacaodaluz

TEATRO

Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito

Com Vera Fischer

Quando: Sexta (1º) e Sábado (2) 20h, e Domingo (3), 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 82 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437

Apenas o Fim do Mundo

Do Grupo Magiluth

Quando: Sexta (1º) e Sábado (2) 20h, e Domingo (3), 16h

Onde: Museu de Arte Moderna Aluísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @mamarecife

Zé Lezin, Um Matuto Moderno

Quando: Sexta (1º), 19h

Onde: Clube Veloz de Itapissuma -

Ingressos a partir de R$ 40 no site Bilheteria Digital

"Chapeuzinho Vermelho em Uma Aventura na Floresta"

Quando:Domingo (3), 16h30

Onde: Teatro Barreto Jr. - Rua Estrada Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de 35 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

EXPOSIÇÃO

Exposição Internacional - Dragões

Até 30 de setembro

Onde: Shopping Tacaruna

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br

"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

"Construir para Existir", de Lucas Faustino

Até 24 de setembro

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

