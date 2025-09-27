A- A+

SAMBA Fim de semana vai ser no ritmo de mais uma edição do Samba Recife Maratona, com mais de 30 atrações, ocupa a Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco neste sábado (27) e domingo (28)

Este é o fim de semana em que o samba reina absoluto em Pernambuco. Com mais de 30 atrações e dois dias inteiramente dedicados ao gênero brasileiro, o Samba Recife 2025 conclama os fãs de todo o estado para a maratona que contempla samba tradicional, pagode e pagode baiano, tudo num só lugar.



Um dos maiores festivais de música do Brasil, o Samba Recife acontece neste sábado (27) e domingo (28), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com programação distribuída por quatro palcos e 10 horas de festa ao dia.



Pela primeira vez, os dois palcos externos serão totalmente em LED, somando 1.200 m² de painéis com altura equivalente a um edifício de cinco andares e 79 metros de comprimento.







Line de peso

Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação, Thiaguinho, Dilsinho, Jeito Moleque, Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode e Xande de Pilares são algumas das estrelas que vão abrilhantar o evento no palco principal.



Já o Palco Experimenta vai receber os novos talentos do samba, como Fabinho, Kamisa 10, Renan Oliveira e Yan. Haverá ainda o Palco Pernambuco, dedicado aos artistas locais, com foco em destacar a cena de samba local e a pluralidade musical da região.



De acordo com a organização, a entrega do evento mobiliza cerca de cinco mil pessoas, envolvidas desde a equipe de montagem, camarins, produção de som e luz, operação de LED, bares, segurança, recepção, portaria, garçom, produtores de palco, bilheteiros e demais fornecedores.

Programação Samba Recife 2025

Sábado (27)

Palco externo:

Jorge Aragão

Thiaguinho

Belo

Péricles

Ferrugem

Mumuzinho

Revelação

Pixote

Palco Experimenta:

Fabinho

Kamisa 10

Renan Oliveira

Yan

Domingo (28)

Palco externo:

Sorriso Maroto

Menos é Mais

Léo Santana

Dilsinho

Xande de Pilares

Tiee

Turma do Pagode

Jeito Moleque (convidando Gaab)

Thiago Soares

Palco Experimenta:

É o Tchan

Encontro de Batuqueiros

Pagode do Adame

Vou Pro Sereno

SERVIÇO

Samba Recife

Quando: Sábado (27), a partir das 17h, e Domingo (28), a partir das 15h

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 120 no site da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna e na Chilli Beans do Caruaru Shopping

Haverá duas áreas para PcD

Informações: @sambarecifeoficial

