Fim de semana vai ser no ritmo de mais uma edição do Samba Recife
Maratona, com mais de 30 atrações, ocupa a Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco neste sábado (27) e domingo (28)
Este é o fim de semana em que o samba reina absoluto em Pernambuco. Com mais de 30 atrações e dois dias inteiramente dedicados ao gênero brasileiro, o Samba Recife 2025 conclama os fãs de todo o estado para a maratona que contempla samba tradicional, pagode e pagode baiano, tudo num só lugar.
Um dos maiores festivais de música do Brasil, o Samba Recife acontece neste sábado (27) e domingo (28), na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com programação distribuída por quatro palcos e 10 horas de festa ao dia.
Pela primeira vez, os dois palcos externos serão totalmente em LED, somando 1.200 m² de painéis com altura equivalente a um edifício de cinco andares e 79 metros de comprimento.
Line de peso
Belo, Ferrugem, Jorge Aragão, Mumuzinho, Péricles, Pixote, Revelação, Thiaguinho, Dilsinho, Jeito Moleque, Léo Santana, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiago Soares, Tiee, Turma do Pagode e Xande de Pilares são algumas das estrelas que vão abrilhantar o evento no palco principal.
Já o Palco Experimenta vai receber os novos talentos do samba, como Fabinho, Kamisa 10, Renan Oliveira e Yan. Haverá ainda o Palco Pernambuco, dedicado aos artistas locais, com foco em destacar a cena de samba local e a pluralidade musical da região.
De acordo com a organização, a entrega do evento mobiliza cerca de cinco mil pessoas, envolvidas desde a equipe de montagem, camarins, produção de som e luz, operação de LED, bares, segurança, recepção, portaria, garçom, produtores de palco, bilheteiros e demais fornecedores.
Programação Samba Recife 2025
Sábado (27)
Palco externo:
Jorge Aragão
Thiaguinho
Belo
Péricles
Ferrugem
Mumuzinho
Revelação
Pixote
Palco Experimenta:
Fabinho
Kamisa 10
Renan Oliveira
Yan
Domingo (28)
Palco externo:
Sorriso Maroto
Menos é Mais
Léo Santana
Dilsinho
Xande de Pilares
Tiee
Turma do Pagode
Jeito Moleque (convidando Gaab)
Thiago Soares
Palco Experimenta:
É o Tchan
Encontro de Batuqueiros
Pagode do Adame
Vou Pro Sereno
SERVIÇO
Samba Recife
Quando: Sábado (27), a partir das 17h, e Domingo (28), a partir das 15h
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco
Ingressos a partir de R$ 120 no site da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna e na Chilli Beans do Caruaru Shopping
Haverá duas áreas para PcD
Informações: @sambarecifeoficial