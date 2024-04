A- A+

BBB 24 Fim de uma era: Quarto Gnomo fecha e brothers se despedem e vão para quarto rival no BBB 24 O recado foi dado pela produção do programa, na tarde desta terça-feira (2)

Na tarde desta terça-feira (2), os brothers do Big Brother Brasil 24 tiveram uma despedida surpresa. O adeus foi para o Quarto Gnomo, que foi fechado, exigindo a mudança dos Gnomos para o Quarto Fada, encerrando a rivalidade ''territorial'' criada entre os competidores durante o programa.



''Atenção, o Quarto Gnomo fechará para sempre'', esse foi o recado recebido pelos participantes do BBB.



Os Gnomos repercutiram o fechamento do quarto. Lucas Henrique expressou que ‘’para sempre é pesado". Em tom de despedida, Pitel comentou: "Foi uma loucura, tá? Isso aqui foi uma loucura (...) tchau caminha, foi um prazer. Você compartilhou de todos os momentos comigo nessa casa. Obrigada''.

Os participantes do Quarto Gnomo, Giovanna, Lucas Henrique, MC Bin Laden e Pitel tiveram que arrumar as malas e se mudaram rumo ao Quarto Fada. Com a emigração dos Gnomos, Pitel afirmou que ''não basta eliminar o quarto todo, ainda vamos ter que dormir com eles''.

