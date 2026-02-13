A- A+

sasha e marquesine Fim do 'mistério' da sandália de Bruna Marquesine e Sasha Meneguel? Filha de Xuxa desembarca em Salvador com sandália com iniciais do nome da amiga

Ao desembarcar na capital soteropolitana, na última quinta (12), a atriz e modelo Bruna Marquesine, e seu provável namorado, o cantor e modelo canadense Shawn Mendes, aguçou a curiosidade dos fãs ao postar um storie em que na sandália que calçava havia as iniciais SM.

Fãs e mídia especularam ao longo do dia sobre qual seria o significado das letras e, óbvio, muitos apostaram no nome do affair de Marquesine.

Nesta sexta (13), entretanto, a melhor amiga Sasha Meneguel também chegou a Salvador para curtir o Carnaval e um detalhe não passou batido: ela também usava uma sandália da marca Havaianas com as iniciais BM - que provavelmente seria uma homenagem a Bruna.



A provável campanha da marca brasileira de sandálias não foi confirmada, mas ao que tudo indica...

