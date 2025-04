A- A+

CINEMA Fim do mistério: George Lucas revela por que Yoda fala "ao contrário" em "Star Wars" Diretor contou segredos da franquia em abertura de evento em Los Angeles com exibição de "O Império Contra-Ataca'

Por muito tempo, a fala enigmática de Yoda, um dos mais populares personagens de Star Wars, intrigou os fãs da franquia. Durante um evento em Los Angeles, na última quinta-feira (24), George Lucas contou o segredo por trás da maneira peculiar do mestre Jedi se expressar.

"Se você fala inglês normal, as pessoas não prestam tanta atenção. Mas se é difícil entender o que ele diz, elas se concentram", explicou.

"Ele era o filósofo do filme. Eu precisava encontrar um jeito de fazer as pessoas — especialmente crianças de 12 anos — realmente ouvirem."

Introduzido pela primeira vez em "O Império Contra-Ataca" (1980), Yoda é reconhecido não apenas por sua aparência pequena e verde, mas também por inverter a ordem normal das palavras, como nas famosas frases “Muito a aprender você ainda tem” ou “O medo leva à raiva”. Essa dicção única reforçou a imagem de Yoda como uma figura enigmática dentro do universo da saga.

Lucas participou da sessão especial de 45 anos de "O Império Contra-Ataca na noite" de abertura do TCM Classic Film Festival de 2025. O diretor falou longamente sobre o início da carreira e reservou alguns minutos para contar histórias dos bastidores de Star Wars, como esta sobre Yoda.

Ele lembrou da falta de entusiasmo com as filmagens de estúdio já no primeiro dia de trabalho e explicou como, ao escrever o roteiro original de Star Wars, acabou estruturando também as bases para "O Império Contra-Ataca".

"Eu escrevo como um projeto arquitetônico", disse. "Não coloco muitos detalhes. Quando terminei o roteiro, tinha entre 130 e 180 páginas. Então dividi em três partes e pensei: vou focar na primeira, porque nunca conseguiremos dinheiro para fazer tudo."

