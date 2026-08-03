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FAMOSOS Chega ao fim o romance entre Lívia Andrade e o lutador Alex Poatan Pereira Segundo a revista Quem, pessoas próximas ao campeão de MMA confirmaram que o casal decidiu se afastar

O relacionamento entre a apresentadora Lívia Andrade e o lutador Alex Poatan Pereira chegou ao fim. Segundo a revista Quem, pessoas próximas ao campeão de MMA confirmaram que o casal decidiu se afastar.

O motivo para o afastamento teria sido a incompatibilidade de agendas e a distância. Ela mora em São Paulo e ele mora nos Estados Unidos.

Os rumores de um possível relacionamento começaram a circular em março deste ano após eles se conhecerem nos bastidores do Caldeirão do Huck, programa da TV Globo ao qual a apresentadora trabalha. Desde então, o casal passou a ser visto juntos em eventos de luta e a compartilhar momentos românticos nas redes sociais.

Em junho deste ano, a apresentadora, que esteve nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo, postou uma das últimas imagens dos dois juntos. Apesar da repercussão, Lívia e Poatan nunca assumiram publicamente que estariam namorando.

As especulações sobre o afastamento surgiram após o lutador publicar um trecho da música “Tomara”, de Pablo do Arrocha. A letra da música fala sobre o fim de um relacionamento.



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