A- A+

AUDIOVISUAL Filmes com Dercy Gonçalves são inseridos na plataforma Itaú Cultural Play; saiba como assistir Produções de 1957 a 1960 que tiveram a atriz como protagonista, passam a integrar o catálogo da plataforma, com a mostra "Dercy Gonçalves - Vedete Transviada"; o acesso é gratuito

As peculiaridades humorísticas de Dercy Gonçalves (1907-2008) - que enquanto esteve "pelas bandas de cá do mundo" foi atriz, cantora e produtora de teatro, entre outras facetas artísticas - estão em cartaz na plataforma Itaú Cultural Play com a mostra "Dercy Gonçalves - Vedete Transviada".

De acesso gratuito, as produções de 1957 a 1960 passaram a integrar o catálogo da plataforma - com mais de 500 títulos, é voltada com exclusividade para o audiovisual brasileiro - desde a última sexta-feira (19). São pelo menos seis longas-metragens com o protagonismo de Dercy, que abriu caminhos parao empoderamento feminino em uma época ambientada por comédias predominantemente feitas por homens.





Entre os títulos da mostra estão "A Baronesa Transviada", "A Grande Vedete" e "Uma Certa Lucrécia". Nomes como Odete Lara, Zezé Macedo, Grande Otelo e Paulo Goulart também estão reunidos nas produções.

Sobre Dercy

Dos 101 anos de vida de Dercy Gonçalves, 80 deles foram dedicados ao cinema, ao teatro, à música e à televisão. Conhecida pelo humor de improviso e pelo deboche que acompanhava as suas falas - imbuídas de palavrões, inclusive - a carioca Dolores Gonçalves Costa marcou gerações.

Ousada (e despudorada), Dercy Gonçalves passou a ganhar destaque em ambientes até então dominados por homens, tais quais Grande Otelo, Oscarito, Ankito e Mesquitinha.

Egressa do teatro de revista, no cinema estreou como atriz em uma ponta no papel de uma empregada doméstica em "Samba em Berlim" (1943) - uma comédia musical dirigida por Luiz de Barros.

Na sequência ela atuou em "Abacaxi Azul", de Wallace Downey e em "Romance Proibido", de Adhemar Gonzaga. Mas foi em "Caídos do Céu" que ela interpretou Rita Naftalina, sua primeira personagem principal da carreira. No total, Dercy atuou em 26 filmes.

Catálogo da mostra "Dercy Gonçalves - Vedete Transviada"

"A Baronesa Transviada" (1957)

De Watson Macedo

Roteiro de Watson Macedo e Chico Anysio

Duração: 100 minutos

Classificação indicativa: A10 (linguagem depreciativa e agressão física)

Uma Certa Lucrécia (1957)

De Fernando de Barros

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: Livre

Cala a Boca, Etelvina (1958)

De Eurides Ramos e Hélio Barroso

Duração: 102 minutos

Classificação indicativa: Livre



A Grande Vedete (1958)

De Watson Macedo

Duração: 97 minutos

Classificação indicativa: Livre

Minervina vem aí (1959)



De Eurides Ramos

Duração: 97 minutos

Classificação indicativa: A12 (drogas lícitas e violência)

Dona Violante Miranda (1960)

De Fernando de Barros

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: A12 (drogas lícitas, conteúdo sexual e temas sensíveis)



SERVIÇO

Mostra "Dercy Gonçalves - Vedete Transviada"



Disponível na plataforma Itaú Play Cultural

Acesso gratuito

Veja também

Música Zeca Pagodinho embarca em turnê internacional no final de maio