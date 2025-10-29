A- A+

Dia de Finados Finados Rock promove shows, feira e espaço infantil, neste domingo (2), em Prazeres Programação começa às 15h, no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, com apresentações de grupos musicais autorais da cena underground e independente

A 7ª edição do Finados Rock reúne shows de seis bandas de rock autorais, no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, neste domingo (2), no Viaduto de Prazeres, a partir das 15h. A entrada é gratuita



Ao todo seis bandas autorais sobem ao palco: Devotos, Saga HC, Eskröta, Postigo, Manfarro e Sanity Destroyed. Além das apresentações musicais, o evento promove uma feira e um espaço infantil.

Destaques

Das atrações, Eskröta é a única de fora de Pernambuco, formada em 2017 nas cidades de Rio Claro e São Carlos, no interior de São Paulo.



A banda de thrash metal/crossover tem letras de resistência, feminismo e antifascismo, alcançando inclusive o Rock In Rio (2024) e o Knotfest Brasil (2024).



A maioria dos grupos é do próprio território de Jaboatão dos Guararapes, como Saga HC, Manfarro e Sanity Destroyed. Enquanto Devotos e Postigo são do Recife. A Devotos faz um show especial em comemoração ao aniversário do cantor, compositor e músico Cannibal, símbolo da periferia e essência do punk rock hardcore.

Sobre o evento

Desde 2017, o Finados Rock, criado pelo produtor cultural pernambucano Edson Lopes -que também atua como vocalista do grupo Sanity Destroyed - movimenta a cena de rock pernambucana no Dia de Finados.



A arte do festival é da autoria de Macaxinha (PE). A edição deste ano tem incentivo público, com o financiamento pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, e no município pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.



O evento tambpém contou com apoio de Lumos Estúdio, Bit Cultural, Rádio Amparo (FM 98.1) e Malakof Gráfica Digital.



“O Finados Rock é uma celebração única da cena underground pernambucana, com o objetivo do resgate da autoestima, da cultura e da cidadania, a partir do rock, do metal, do punk e do hardcore. Sua existência dentro de Jaboatão dos Guararapes contribui para o crescimento geral do movimento musical independente, unindo bandas, artistas, produtoras, produtores e pessoas das periferias locais. Atualmente, reúne um público de diversas comunidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e de diferentes gerações”, declara Edson Lopes.



Entre as bandas da programação, Devotos é a mais antiga. O grupo da comunidade Alto José do Pinho (Zona Norte recifense) surgiu em 1988 e tornou-se ao longo das décadas “Instituição do Punk Rock HardCore nacional”, além de Patrimônio Cultural Imaterial da cidade do Recife. Outra referência de longas datas do hardcore pernambucano e da periferia é a Saga HC, que está em atividade desde o ano 2000, com raiz no bairro de Prazeres. Já a Postigo, que começou a tocar funk rock alternativo em 2013, é a atração campeã da seletiva “Rock Days”, conquistando o show na abertura do 7º Finados Rock.



“Devotos é a lenda do rock pernambucano e nacional pela sua atitude, consciência e transformação social por meio da arte periférica e da música, Saga HC é o hardcore sem freio e a Eskrota, com o empoderamento feminino, chega com peso e atitude direto do interior de São Paulo, como uma das bandas nacionais. Essas atrações são as veteranas que não só sobreviveram ao tempo, como o transformaram. O que o Finados Rock mais valoriza é história, luta e originalidade. O Finados Rock é a continuidade de um movimento que começou nas ruas e ocupa palcos até hoje”, comenta Edson Lopes.



Vale destacar que o festival abre espaço para bandas da nova geração da cena independente pernambucana, a exemplo da Manfarro, lançada em 2022, e da Sanity Destroyed, de 2016.



“Dos grupos de surgimento em anos recentes, Postigo é a vencedora da seletiva ‘Rock Days’, que foi realizada em julho deste ano. Manfarro, essa a mais nova entre as bandas da programação, e Sanity Destroyed também são resistência e energia do rock e do metal de Pernambuco. Todas trazem o peso da juventude e da paixão pela cena, lembrando e valorizando as raízes do rock local, que continua evoluindo e fortalecendo sua identidade” , comenta Edson Lopes.



O Finados Rock mantém a tradição de celebrar sua história de encontro entre gerações do movimento underground, no Viaduto de Prazeres. Consequentemente, consegue a consolidação no calendário artístico-cultural de Jaboatão dos Guararapes.



“No festival, o público sua, grita e se sente parte de algo maior, até porque é um grito coletivo por dignidade e liberdade. É mais que a realização dos shows. Tem rodas punk, falas de resistência da vida real e da luta diária, alegria e troca de ideias. Além disso, a gente mostra que a cena local está ainda mais viva. É o espírito do Finados Rock em sua essência dar voz à juventude, mantendo o peso e a alma do underground”, pontua Edson.



Formações



O festival também fortalece a coletividade das bandas a partir de cada formação: Devotos - Cannibal (vocal e contrabaixo), Neilton (guitarra) e Celo (bateria); Saga HC - Beto (vocal), André (guitarra), Kleber (guitarra), Marcelo (contrabaixo) e Paulinho (bateria); Eskröta - Yasmin Amaral (vocal e guitarra), Tamy Leopoldo (contrabaixo e segunda voz) e Jhon França (bateria); Postigo - Theo (vocal e guitarra), Bruno (contrabaixo) e Augusto (bateria); Manfarro - Cláudio (vocal), Romero (guitarra), Janilson (contrabaixo) e Wendell (bateria); Sanity Destroyed - Edson Lopes (vocal e guitarra), Pedro Ferreira (guitarra), André (contrabaixo) e Jhonatan Silva (bateria).

*Com informações de assessoria



Finados Rock - 7ª edição



Data: 02 de novembro de 2025 (domingo)



Local: Viaduto de Prazeres (Estrada da Batalha, s/n, perto do Terminal Integrado de Prazeres)



Horário: a partir das 15h



Entrada: gratuita



Programação: shows, feira e espaço infantil



Atrações musicais: Devotos (PE), Saga HC (PE), Eskröta (SP), Postigo (PE), Manfarro (PE) e Sanity Destroyed (PE)

Veja também