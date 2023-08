A- A+

CARNAVAL Finais de samba para o carnaval 2024 no Rio começam nesta sexta-feira; confira o calendário Estácio de Sá abre a maratona na mesma noite em que a Paraíso do Tuiuti apresenta oficialmente seu hino para o ano que vem

A Estácio de Sá abre nesta sexta-feira o calendário de finais das disputas de samba-enredo para o carnaval de 2024 no Rio. A partir das 20h, na quadra da Avenida Salvador de Sá 206, a tradicional escola da Série Ouro faz festa para apresentar os quatro concorrentes que chegaram à noite decisiva. Também nesta sexta, a partir das 21h, a Paraíso do Tuiuti, do Grupo Especial, apresenta oficialmente seu samba, encomendado a um time de bambas, com um show na quadra do Campo de São Cristóvão 33.

Das agremiações que desfilam na Marquês de Sapucaí e que já divulgaram as datas de suas escolhas, a maratona de finais segue até 21 de outubro, quando a Unidos da Tijuca conhecerá seu hino para o ano que vem. Em várias escolas, como a Portela, os concursos já começaram, com sambas despontando como favoritos nas redes sociais e nas quadras. Esta sexta-feira, por exemplo, é o dia da entrega dos concorrentes da Porto da Pedra, que ainda definirá a data de sua final.

No Grupo Especial, além da Tuiuti, a Vila Isabel é a única escola que não terá final, uma vez que levará à Avenida uma reedição de "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", de 1993.

Confira o calendário de finais

04/08 - Estácio de Sá e apresentação do samba da Paraíso do Tuiuti

19/08 - União da Ilha do Governador

20/08 - Lançamento do samba do Sereno de Campo Grande

06/09 - Império da Tijuca

08/09 - Unidos de Padre Miguel

29/09 - União de Maricá

30/09 - Unidos do Viradouro

06/10 - Portela

07/10 - Mangueira e Grande Rio

11/10 - Salgueiro

12/10 - Beija-Flor

14/10 - Mocidade Independente

16/10 - Imperatriz Leopoldinense

21/10 - Unidos da Tijuca

