Festival de Jazz e show em comemoração dos 20 anos da banda Pablo são destaques no fim de semana
Evento "Mercado Capitão" e espetáculo "Um Sábado em 30" também são opções da agenda que traz ainda cinema e exposições; confira
Com a semana bem concluída (ou não), é hora de dar aquela organizada básica na agenda do “findi”.
A sexta chega com um bom motivo pra sair de casa: o Dia Mundial do Teatro. Que tal aproveitar e visitar um dos equipamentos culturais da cidade?
Leia também
• Praça do Arsenal será palco do Festival de Jazz do Recife 2026; confira a programação
• Mercado Capitão convida Clara Nogueira para a edição do mês da mulher neste domingo (29)
Mas, se a ideia for trocar o drama do palco pelo da vida real, tem também a comemoração dos 20 anos da banda Pablo, um encontro daqueles, com participações de Limão com Mel, Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Gatinha Manhosa e Capim com Mel. O evento permite choro livre.
Ainda tem espaço pra um respiro mais artístico: exposições, eventos gratuitos de arte como o Mercado Capitão e o Festival de Jazz, além de uma programação de cinema pra quem prefere um escurinho.
Esses são só alguns dos destaques, mas tem programação pra todo tipo de disposição: dos que querem paz e silêncio aos que já acordam prontos para um after. No fim das contas, o importante é não deixar o fim de semana passar em branco.
Agora é só abrir o roteiro e decidir o rumo que faz mais sentido pra você… Vamos?
SHOWS E EVENTOS
Terceira edição “festival de Jazz do Recife”
Quando: Sábado (28) às 15h e Domingo (29) às 16h
Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @prefeituradorecife
“Festival Playlist”
Com Limão com Mel, Pablo, Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Gatinha Manhosa e Capim com Mel
Quando: Sábado (28), a partir das 17h,
Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho, Olinda
Informações: @festivalplaylistlimao
“Mercado Capitão”
Com Clara Nogueira - Linhas de Fuga
Quando: Domingo (29) das 10h às 19h
Onde: Rua Capitão Lima, 124 Recife - PE
Acesso gratuito
Informações: @mercadocapitao124
“Usina Jazz & Blues Festival”
Quando: 27 a 29 de março
Onde: Usina de arte - Água Preta, PE
Acesso gratuito
Informações: @usinadearte
“Samba de Dom”
Com label Pagodom, Davi Ex-Revelação e Diego Dias
Quando: Sábado (28) às 16h
Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife
Ingressos a partir de R$ 50 no site da Bilheteria Digital
“Camille Bertault Quinteto em Olinda”
Quando: Domingo (29) às 18h
Local: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla
Informações: @casaestacaodaluz
“Bossa Sempre Nova”
Com Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi
Quando: Domingo (29) às 20h
Onde: Teatro RioMar (RioMar Recife/Piso L4) – Av. República do Líbano, 251, Pina
Ingressos a partir de R$90 no site uhuu ou na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).
Informações: www.teatroriomarrecife.com.br
TEATRO
“Um Sábado em 30”
Quando: Sexta-feira (27) às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$50
Vendas antecipadas na bilheteria do Teatro (terça a domingo, das 14h às 17h)
Informações: 81. 9.9851-4204
“Também Queria Te Dizer — Cartas Masculinas”
Com Emilio Orciollo Netto
Quando: Sexta-feira (27) às 20h | Sábado (28) às 18h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu, Recife
Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla
Informações: @teatroluizmendonca
“Casa, Comida e Alma lavada”
Com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello
Quando: Sábado (28) às 19h
Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla, e na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo
Informações: 81 9.8463-8388
Estreia do espetáculo “O Cão”
Com o Grupo Magiluth e Clowns de Shakespeare
Quando: Sábado (28) às 20h
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Acesso gratuito (com retirada na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, a partir das 18h)
Informações: @teatroclowns @magiluth
EXPOSIÇÃO
“Recife Original Style”
Visita guiada com o curador Aslan Cabral
Quando: Sábado (28) às 10h30
Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3 andar, Boa Viagem
Acesso gratuito
Informações: @amparosessenta
"Tereza Costa Rêgo - Sem concessões"
Quando: 25 de março a 21 de junho
Onde: Caixa Cultural, galeria 1 - Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @caixaculturalrecife
“Exposição: Querência, de Guilherme Almeida”
Quando: 26 de março a 23 de maio - Segunda a sexta, das 10h às 18h
Onde: Galeria Base - Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem
Acesso gratuito
Informações: @galeriabase_recife
CINEMA
“Devoradores De Estrelas”
SINOPSE: Nesta viagem espacial, Ryan Gosling é um professor de ciências do ensino fundamental, chamado Ryland Grace, que acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Na Via Láctea, ele descobre que o Sol está morrendo e precisa impedir a extinção da humanidade. Direção: Phil Lord, Christipher Miller
“Mostra Francófona no Cinema da Fundação”
Parceria da Aliança Francesa junto ao Cinema da Fundação
Quando: até 31 de março
Onde: Cinema da Fundação - R. Henrique Dias, 609 - Derby, Recife
Informações: @cinemadafundacao
“Crepúsculo” - relançamento
SINOPSE: A jovem Isabella Swan (Kristen Stewart) vai morar em uma nova cidade com o seu pai, Charlie. Na nova escola ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz misterioso e melancólico que fica fascinado pela nova colega. Os dois desenvolvem um relacionamento, mas um segredo de Edward pode colocar a vida de Isabella em risco. Direção: Catherine Hardwicke