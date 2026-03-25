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AGENDA CULTURAL Festival de Jazz e show em comemoração dos 20 anos da banda Pablo são destaques no fim de semana Evento "Mercado Capitão" e espetáculo "Um Sábado em 30" também são opções da agenda que traz ainda cinema e exposições; confira

Com a semana bem concluída (ou não), é hora de dar aquela organizada básica na agenda do “findi”.

A sexta chega com um bom motivo pra sair de casa: o Dia Mundial do Teatro. Que tal aproveitar e visitar um dos equipamentos culturais da cidade?

Mas, se a ideia for trocar o drama do palco pelo da vida real, tem também a comemoração dos 20 anos da banda Pablo, um encontro daqueles, com participações de Limão com Mel, Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Gatinha Manhosa e Capim com Mel. O evento permite choro livre.

Ainda tem espaço pra um respiro mais artístico: exposições, eventos gratuitos de arte como o Mercado Capitão e o Festival de Jazz, além de uma programação de cinema pra quem prefere um escurinho.

Esses são só alguns dos destaques, mas tem programação pra todo tipo de disposição: dos que querem paz e silêncio aos que já acordam prontos para um after. No fim das contas, o importante é não deixar o fim de semana passar em branco.

Agora é só abrir o roteiro e decidir o rumo que faz mais sentido pra você… Vamos?

SHOWS E EVENTOS

Terceira edição “festival de Jazz do Recife”

Quando: Sábado (28) às 15h e Domingo (29) às 16h

Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @prefeituradorecife

“Festival Playlist”

Com Limão com Mel, Pablo, Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Gatinha Manhosa e Capim com Mel

Quando: Sábado (28), a partir das 17h,

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), Av. Prof. Andrade Bezerra - Salgadinho, Olinda

Informações: @festivalplaylistlimao



“Mercado Capitão”

Com Clara Nogueira - Linhas de Fuga

Quando: Domingo (29) das 10h às 19h

Onde: Rua Capitão Lima, 124 Recife - PE

Acesso gratuito

Informações: @mercadocapitao124

“Usina Jazz & Blues Festival”

Quando: 27 a 29 de março

Onde: Usina de arte - Água Preta, PE

Acesso gratuito

Informações: @usinadearte

“Samba de Dom”

Com label Pagodom, Davi Ex-Revelação e Diego Dias

Quando: Sábado (28) às 16h

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 50 no site da Bilheteria Digital

“Camille Bertault Quinteto em Olinda”

Quando: Domingo (29) às 18h

Local: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

“Bossa Sempre Nova”

Com Roberto Menescal, Patty Ascher e Danilo Caymmi

Quando: Domingo (29) às 20h

Onde: Teatro RioMar (RioMar Recife/Piso L4) – Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$90 no site uhuu ou na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br



TEATRO

“Um Sábado em 30”

Quando: Sexta-feira (27) às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$50

Vendas antecipadas na bilheteria do Teatro (terça a domingo, das 14h às 17h)

Informações: 81. 9.9851-4204



“Também Queria Te Dizer — Cartas Masculinas”

Com Emilio Orciollo Netto

Quando: Sexta-feira (27) às 20h | Sábado (28) às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça – Avenida Boa Viagem, s/n, Parque Dona Lindu, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @teatroluizmendonca

“Casa, Comida e Alma lavada”

Com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello

Quando: Sábado (28) às 19h

Onde: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla, e na bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo

Informações: 81 9.8463-8388

Estreia do espetáculo “O Cão”

Com o Grupo Magiluth e Clowns de Shakespeare

Quando: Sábado (28) às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Acesso gratuito (com retirada na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, a partir das 18h)

Informações: @teatroclowns @magiluth

EXPOSIÇÃO

“Recife Original Style”

Visita guiada com o curador Aslan Cabral

Quando: Sábado (28) às 10h30

Onde: Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, 3 andar, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @amparosessenta

"Tereza Costa Rêgo - Sem concessões"

Quando: 25 de março a 21 de junho

Onde: Caixa Cultural, galeria 1 - Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

“Exposição: Querência, de Guilherme Almeida”

Quando: 26 de março a 23 de maio - Segunda a sexta, das 10h às 18h

Onde: Galeria Base - Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriabase_recife

CINEMA

“Devoradores De Estrelas”

SINOPSE: Nesta viagem espacial, Ryan Gosling é um professor de ciências do ensino fundamental, chamado Ryland Grace, que acorda em uma espaçonave a anos-luz do planeta Terra. Na Via Láctea, ele descobre que o Sol está morrendo e precisa impedir a extinção da humanidade. Direção: Phil Lord, Christipher Miller

“Mostra Francófona no Cinema da Fundação”

Parceria da Aliança Francesa junto ao Cinema da Fundação

Quando: até 31 de março

Onde: Cinema da Fundação - R. Henrique Dias, 609 - Derby, Recife

Informações: @cinemadafundacao

“Crepúsculo” - relançamento

SINOPSE: A jovem Isabella Swan (Kristen Stewart) vai morar em uma nova cidade com o seu pai, Charlie. Na nova escola ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um rapaz misterioso e melancólico que fica fascinado pela nova colega. Os dois desenvolvem um relacionamento, mas um segredo de Edward pode colocar a vida de Isabella em risco. Direção: Catherine Hardwicke



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