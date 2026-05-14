Dos girassóis de Alceu Valença ao brega de Priscila Senna: veja a agenda cultural do fim de semana
A programação reúne ainda exposições, peças de teatro, sessões de cinema e eventos gratuitos espalhados pela cidade
O final de semana chegou repleto de cheiros. Na sexta-feira o cheiro é de girassol, ou melhor, 80 girassois, nome que dá vida a turnê de 80 anos de Alceu Valença. No sábado, o evento gratuito no Parque Dona Lindu estará entranhado pelo cheiro do alvejante de Priscila Senna e das notas únicas do Maestro Spok. A programção tá completa e conta ainda com exposição, teatro e cinema.
A agenda do fim de semana ainda passeia por exposições, teatro e cinema. Agora é só escolher o perfume, separar o look e decidir qual vai ser o rolê da vez.
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SHOWS E EVENTOS
Esquenta com Matheus Mota
Quando: quinta (14), às 19h
Onde: Bolacha Discos - Rua João Ramos, 50, Loja 14, Graças, Recife
Entrada Gratuita
Informações: @noiteruim_records
Turnê Alceu Valença “80 girassóis”
Quando: sexta (15), às 20h
Onde: Classic Hall - Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$80 via Bilheteria Digital
Informações: @alceuvalenca
Festa Parceria Brilho cultural + ShotGun
Com os coletivos Freseni, Zooada e Maddan
Quando: sexta (15), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos gratuitos via ShotGun
Informações: @brilhocultural
Show de “Curumin”
Quando: sexta (15), às 19h
Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda
Ingressos a partir de R$60 via Sympla
Informações: @almaartecafe
Forró do Interior
Com Seu Mastruz, Capim com Mel, Brasas do Forró
Quando: sexta (15), às 21h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, nº 505 – Madalena
Ingressos a partir de R$60 via Bilheteria Digital ou na Esposende
Informações: (81) 99844-5838
Show de "Bella Kahun”
Quando: sexta (15), às 19h
Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$40 via Sympla
Informações:@casadealzira
Festa “La bagaceira”
Quando: sexta (15), às 22h
Onde: Estelita Bar - Avenida Saturnino de Brito, 385, no bairro de Cabanga, Recife
Ingressos a partir de R$10 via Sympla
Informações: @estelita.recife
Orquestra Aço e Água - Suítes contemporâneas
Quando: sexta e sábado às 19h30
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$15 via Sympla
Informações: @caixaculturalrecife
Troca-Troca Collector
Quando: sábado (16), a partir das 14h
Onde: Espaço Geek Asiático - Shopping Tacaruna (Piso L1, ao lado da Rommanel) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Entrada Gratuita
Informações: @shoppingtacaruna
Semana S Pernambuco
Com Priscila Senna e Maestro Spok
Quando: sábado (16), às 20h
Onde: Parque Dona Lindu - Avenida Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, Recife
Acesso gratuito
Informações: https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/pe
Terça do Vinil apresenta “Forró do Ixquenta”
Quando: sábado (16), às 19h
Onde: Marquês Art Gallery - Avenida Marquês de Olinda, 136 - Bairro do Recife, Recife
Ingressos a partir de R$40 via Sympla
Informações: @tercadovinil
Forró no Brilho
Quando: sábado (16), às 21h
Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$25 via ShotGun
Informações: @brilhocultural
Samba de Caboclo
Quando: sábado (16), às 15h
Onde: Clube Atlântico Olindense - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda
Ingressos a partir de R$50 via Sympla
Informações: @sambadecabocloof
Reinauguração do “Liamba Reggae Bar”
Quando: sábado (16), às 20h
Onde: Rua do Sol, 225 - Olinda (Antigo Bar da Preta)
Ingressos a partir de R$5 na entrada do evento
Informações: @liambareggaebar
Show “Piano” de Zeca Baleiro
Com Adriano Magoo
Quando: sábado (16), às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$80 via Cecon Tickets
Informações: @zbaleiro
Show de “MC Soffia”
Quando: sábado (16), às 21h
Onde: Clube Metrópole está localizado na Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$15 via Sympla
Informações: @metropolerecife
Forró E Aí
Com Santanna “O Cantador”
Quando: domingo (17), às 21h
Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo Olinda
Ingressos a partir de R$90 via Sympla
Informações: (81) 99970-0674 ou @mansaodamatuta
Festival Acordes Para o Museu
Com Maciel Salú e Isadora Melo
Quando: domingo (17), das 14h às 17h
Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife
Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla
Informações: (81) 2121-0365
Frevo da Classe Trabalhadora
Quando: domingo (17), às 15h
Onde: Clube Vassourinhas - Rua Ns. do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda
Ingressos a partir de R$35 via Sympla
Informações: @vassourinhasdeolindaoficial
TEATRO
“Djavan – O Musical: Vidas pra Contar”
Quando: sexta (15), às 20h; sábado (16), às 16h e 20h; domingo (17), às 16h e 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vist, Recife
Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla
Informações: @djavanomusical
“O Mundo Mágico de Peter Pan”
Quando: domingo (17), às 16h30
Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife
Ingressos a partir de R$60 via Sympla ou na bilheteria do teatro 2h antes do musical
Informações: (81) 99568.4125
“Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro
Quando: aos domingos às 16h, até 31 de maio
Onde: Teatro André Filho | Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife
Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla e no Espaço Fiandeiros
Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034 e @fiandeirosdeteatro
“Isso não é um número de circo”, da Cia Devir
Quando: até 29 de maio, às 19h
Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife
Entrada gratuita, com distribuição 1h antes de cada sessão
Informações: @ciadevir
EXPOSIÇÃO
Mesa de Conversa sobre a Exposição "Tereza Costa Rêgo - sem concessões"
Quando: sábado (16), às 15h
Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Ingressos gratuitos distribuídos 1h antes do início
Informações: @caixaculturalrecife
“O Reinado do Riso”
Quando: até 5 de julho
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife
Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
Informações: @caixaculturalrecife
“Da cor ao Tempo”
Quando: até 20 de maio
Onde: Casa da Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda
Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos das 10h às 15h
Entrada Gratuita
Informações: @casaestacaodaluz e (81) 99856-2082
CINEMA
Mostra Korine: Poéticas da Podridão
Quando: até sexta-feira (15), a partir das 14h
Onde: Cinema UFPE - Cidade Universitária, Recife
Entrada gratuita
Informações: @cinema.ufpe
Mostra de François Truffaut
Quando: até 3 de junho
Onde: Cinema da Fundação do Derby - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife
Ingressos disponíveis via Site ou1 hora antes de cada sessão
Informações: @cinemadafundacao
"Obsessão"
A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.
Direção: Curry Barker
"O gênio do crime"
Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infanto juvenil brasileira.
Direção: André Felipe Binder