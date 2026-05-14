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FINAL DE SEMANA Dos girassóis de Alceu Valença ao brega de Priscila Senna: veja a agenda cultural do fim de semana A programação reúne ainda exposições, peças de teatro, sessões de cinema e eventos gratuitos espalhados pela cidade

O final de semana chegou repleto de cheiros. Na sexta-feira o cheiro é de girassol, ou melhor, 80 girassois, nome que dá vida a turnê de 80 anos de Alceu Valença. No sábado, o evento gratuito no Parque Dona Lindu estará entranhado pelo cheiro do alvejante de Priscila Senna e das notas únicas do Maestro Spok. A programção tá completa e conta ainda com exposição, teatro e cinema.



A agenda do fim de semana ainda passeia por exposições, teatro e cinema. Agora é só escolher o perfume, separar o look e decidir qual vai ser o rolê da vez.



SHOWS E EVENTOS

Esquenta com Matheus Mota

Quando: quinta (14), às 19h

Onde: Bolacha Discos - Rua João Ramos, 50, Loja 14, Graças, Recife

Entrada Gratuita

Informações: @noiteruim_records

Turnê Alceu Valença “80 girassóis”

Quando: sexta (15), às 20h

Onde: Classic Hall - Avenida Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$80 via Bilheteria Digital

Informações: @alceuvalenca

Festa Parceria Brilho cultural + ShotGun

Com os coletivos Freseni, Zooada e Maddan

Quando: sexta (15), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos gratuitos via ShotGun

Informações: @brilhocultural



Show de “Curumin”

Quando: sexta (15), às 19h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Olinda

Ingressos a partir de R$60 via Sympla

Informações: @almaartecafe



Forró do Interior

Com Seu Mastruz, Capim com Mel, Brasas do Forró

Quando: sexta (15), às 21h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, nº 505 – Madalena

Ingressos a partir de R$60 via Bilheteria Digital ou na Esposende

Informações: (81) 99844-5838



Show de "Bella Kahun”

Quando: sexta (15), às 19h

Onde: Casa de Alzira - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$40 via Sympla

Informações:@casadealzira



Festa “La bagaceira”

Quando: sexta (15), às 22h

Onde: Estelita Bar - Avenida Saturnino de Brito, 385, no bairro de Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$10 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Orquestra Aço e Água - Suítes contemporâneas

Quando: sexta e sábado às 19h30

Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$15 via Sympla

Informações: @caixaculturalrecife



Troca-Troca Collector

Quando: sábado (16), a partir das 14h

Onde: Espaço Geek Asiático - Shopping Tacaruna (Piso L1, ao lado da Rommanel) - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Entrada Gratuita

Informações: @shoppingtacaruna

Semana S Pernambuco

Com Priscila Senna e Maestro Spok

Quando: sábado (16), às 20h

Onde: Parque Dona Lindu - Avenida Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, Recife

Acesso gratuito

Informações: https://cncsemanasbrasil.facedoor.events/pe



Terça do Vinil apresenta “Forró do Ixquenta”

Quando: sábado (16), às 19h

Onde: Marquês Art Gallery - Avenida Marquês de Olinda, 136 - Bairro do Recife, Recife

Ingressos a partir de R$40 via Sympla

Informações: @tercadovinil



Forró no Brilho

Quando: sábado (16), às 21h

Onde: Brilho Cultural - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$25 via ShotGun

Informações: @brilhocultural



Samba de Caboclo

Quando: sábado (16), às 15h

Onde: Clube Atlântico Olindense - Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$50 via Sympla

Informações: @sambadecabocloof



Reinauguração do “Liamba Reggae Bar”

Quando: sábado (16), às 20h

Onde: Rua do Sol, 225 - Olinda (Antigo Bar da Preta)

Ingressos a partir de R$5 na entrada do evento

Informações: @liambareggaebar



Show “Piano” de Zeca Baleiro

Com Adriano Magoo

Quando: sábado (16), às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$80 via Cecon Tickets

Informações: @zbaleiro

Show de “MC Soffia”

Quando: sábado (16), às 21h

Onde: Clube Metrópole está localizado na Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$15 via Sympla

Informações: @metropolerecife



Forró E Aí

Com Santanna “O Cantador”

Quando: domingo (17), às 21h

Onde: Mansão da Matuta - Rua do Bonfim, 82, Carmo Olinda

Ingressos a partir de R$90 via Sympla

Informações: (81) 99970-0674 ou @mansaodamatuta



Festival Acordes Para o Museu

Com Maciel Salú e Isadora Melo

Quando: domingo (17), das 14h às 17h

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Rua Mário Campelo, 700, Várzea, Recife

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Informações: (81) 2121-0365



Frevo da Classe Trabalhadora

Quando: domingo (17), às 15h

Onde: Clube Vassourinhas - Rua Ns. do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$35 via Sympla

Informações: @vassourinhasdeolindaoficial



TEATRO

“Djavan – O Musical: Vidas pra Contar”

Quando: sexta (15), às 20h; sábado (16), às 16h e 20h; domingo (17), às 16h e 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua dos Hospício, 81, Boa Vist, Recife

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @djavanomusical

“O Mundo Mágico de Peter Pan”

Quando: domingo (17), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$60 via Sympla ou na bilheteria do teatro 2h antes do musical

Informações: (81) 99568.4125



“Vento Forte para Água e Sabão”, da Companhia Fiandeiros de Teatro

Quando: aos domingos às 16h, até 31 de maio

Onde: Teatro André Filho | Espaço Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla e no Espaço Fiandeiros

Informações: (81) 98279-5922, 98172-1034 e @fiandeirosdeteatro

“Isso não é um número de circo”, da Cia Devir

Quando: até 29 de maio, às 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife, Recife

Entrada gratuita, com distribuição 1h antes de cada sessão

Informações: @ciadevir

EXPOSIÇÃO

Mesa de Conversa sobre a Exposição "Tereza Costa Rêgo - sem concessões"

Quando: sábado (16), às 15h

Onde: Caixa Cultural - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Ingressos gratuitos distribuídos 1h antes do início

Informações: @caixaculturalrecife



“O Reinado do Riso”

Quando: até 5 de julho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife



“Da cor ao Tempo”

Quando: até 20 de maio

Onde: Casa da Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Visitação: segunda a sexta, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos das 10h às 15h

Entrada Gratuita

Informações: @casaestacaodaluz e (81) 99856-2082



CINEMA

Mostra Korine: Poéticas da Podridão

Quando: até sexta-feira (15), a partir das 14h

Onde: Cinema UFPE - Cidade Universitária, Recife

Entrada gratuita

Informações: @cinema.ufpe



Mostra de François Truffaut

Quando: até 3 de junho

Onde: Cinema da Fundação do Derby - Rua Henrique Dias, 609, Derby, Recife

Ingressos disponíveis via Site ou1 hora antes de cada sessão

Informações: @cinemadafundacao

"Obsessão"

A trama acompanha um romântico incurável que, sem grandes ambições, adquire um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o brinquedo enquanto faz seu pedido, ele consegue exatamente o que desejava: o coração de sua crush, mas logo descobre que a consequência é um preço sombrio e sinistro.

Direção: Curry Barker



"O gênio do crime"

Durante a Copa do Mundo, o álbum de figurinhas é a maior febre entre os alunos do Colégio Tres Bandeiras. Gordo, líder de um grupo empenhado em completar o álbum, descobre uma operação de falsificação de figurinhas, até então, impossível de ser desvendada. Ao lado dos amigos – e de Berenice, uma garota esperta por quem se apaixona – ele embarca numa investigação cheia de suspense, aventura e humor, onde a paixão pelo futebol se une à busca por justiça. Baseado na obra de João Carlos Marinho, um dos maiores clássicos da literatura infanto juvenil brasileira.

Direção: André Felipe Binder

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