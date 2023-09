A- A+

AGENDA CULTURAL Final de semana tem Wehoo Festival, Zé Ramalho no Guararapes e Priscila Senna no Clube Português Parada da Diversidade, espetáculos teatrais e exposições também integram o roteiro cultural

Fins de semana no Recife e Região Metropolitana (RMR) nunca deixam a desejar, porque tem programação para românticos bregueiros e românticos da "velha guarda" da MPB, assim como para forrozeiros e para a turma da diversidade LGBTQIA+.



De Zé Ramalho, no Teatro Guararapes, a Priscila Senna no Clube Português, portanto, tem shows e festas para idades, gostos e bolsos variados.



E como se não bastasse, tem Baco Exu do Blues, Marina Sena, Djonga, Paralamas, Pitty, Martins e Planet Hemp entre outras tantas atrações no Wehoo Festival, que acontece neste sábado (16) em Olinda.



É destaque também a 22ª Parada da Diversidade de Pernambuco, marcada para este domingo (16) na Av. Boa Viagem. Além disso, tem espetáculos teatrais, exposição e cinema.

Bora nessa, né?

CINEMA

"Estranha Forma de Vida"

Sinopse: Dirigido por Pedro Almodóvar, a trama gira em torno de dois caubóis: o rancheiro Silva, que atravessa o deserto para reencontrar o atual xerife Jake, com quem viveu um romance 25 anos atrás. Após um momento de reconciliação entre ambos, um crime local sugere que a conexão entre os dois vai além de um encontro casual.

"Noite das Bruxas"

Sinopse: Novo filme da disney conta a história do detetive belga Hercule Poirot, que investiga um assassinato enquanto participa de uma sessão espírita de Halloween em um palazzo assombrado em Veneza, Itália.

SHOWS E EVENTOS

Paulinho Moska, cantor e compositor | Crédito: Reprodução/Instagram

Projeto Seis e Meia, com Paulinho Moska

Participação especial de Mazuli

Quando: Sexta (15), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 3242-3437



Crédito: Divulgação

Kelvis Duran

Quando: Sexta (15), 19h

Onde: Camará Shopping (Piso L3) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping // www.camarashopping.com.br

Eliza Mel, cantora | Crédito: Reprodução/Instagram

Eliza Mel e DJ Babilônia

Com participação de Larissa Lisboa

Quando: Sexta (15), 21h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Downtown Revival

Com Pulso 100, Bob Nelson, Downtown Band e DJ Sapo

Quando: Sexta (15), 20h

Onde: Downtown Pub ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855

Baco é uma das atrações do Festival | Crédito: Daryan Dornelles/Divulgação



Wehoo Festival

Com Baco Exu do Blues, Marina Sena, Djonga, Paralamas, Pitty, Martins e Planet Hemp, entre outras atrações

Quando: Sábado (16), a partir das 15h

Onde: Memorial Arcoverde - Av. Olinda Dom Hélder Câmara, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 195 no site Ingresse

Informações: @wehoofestival

Crédito: Léo Aversa/Divulgação

Zé Ramalho em "Show dos Sucessos

Quando: Sábado (16), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Olinda

Ingressos a partir de R$ 110 no Sympla

Informações: (81) 3182-8020

Priscila Senna, cantora | Crédito: Reprodução/Instagram

Os Donos do Bar

Com Priscila Senna, Nadson O Ferinha e Tayrone

Quando: Sábado (16), 20h

Onde: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3231-5400

Crédito: Divulgação

Waldonys 51

Com participação especial de Santanna, O Cantador

Quando: Domingo (17), 20h

Onde: Teatro RioMar - Piso L4 (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Ingressos R$ 60 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Xand Avião, cantor | Crédito: Reprodução/Instagram

Vaquejada de Surubim

Com Xand Avião, Nattan e Iguinho e Lulinha

Quando: Sábado (16)

Onde: Parque de Vaquejada de Surubim

Ingressos a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Informações: @surubimvaquejada

Faby Soares e Poly Nascimento | Crédito: Bruno Sansil

Tributo a Gal Costa

Com as cantoras e violonistas Faby Soares e Poly Nascimento

Quando: Sábado (16), a partir do meio-dia

Onde: Shopping ETC (Praça de Alimentação) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3423-8212

Grupo Chapéu de 3

Quando: Domingo (17), 16h

Onde: Armazém São Jorge - Rua das Graças, 178, Graças

Ingressos R$ 25 no Sympla

Informações: @armazem.de.sao.jorge

22ª Parada da Diversidade de Pernambuco

Quando: Domingo (17)

Onde: AV. Boa Viagem

Acesso gratuito

After da Parada

Quando: Domingo (17), 18h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: @clubmetropole



Recital de Canto e Piano

Com o tenor ítalo-brasileiro Maécio Gomes e a pianista Jussiara Albuquerque

Quando: Domingo (17), 18h

Onde: Conservatório Pernambucano de Música - Rua da Hora/Av. João e Barros, 594, Santo Amaro

Acesso gratuito // Doações espontâneas à ONG Círculo do Coração de Pernambuco (PIX-CNPJ: 00286731000145



TEATRO



Crédito: João Caldas

A Última Sessão de Freud

Com Odilon Wagner

Quando: Sexta (15) e Sábado (16), às 20h e Domingo (17) às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-3323



20º Festival Estudantil de Teatro e Dança

Estrepolias de Pedro Malasarte

Quando: Sábado (16), 16h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos R$ 20

Informações: (81) 3355-3321



Festival de Teatro em Aldeia

Quando: Sexta (15), sábado (16) e domingo (17)

Onde: Aldeia da Vida (Km 8), Unate (Km 4,5) e Condado Encantado (Km 7)

Informações: (81) 9 7101-2742

EXPOSIÇÃO

Mulhoançaverótica

De Mário Ricardo

Abertura sexta-feira (15)

Onde: Mamam

Até 29 de setembro

De quarta a sexta, das 10h às 17h e sábados e domingos, das 10h às 16h

Acesso gratuito

"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito

Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

"Construir para Existir", de Lucas Faustino

Até 24 de setembro

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

