AGENDA CULTURAL Final de semana vai ser de festa e folia no Litoral, no Recife e em Olinda; confira programação Programação vai contar com shows, festivais, exposição e outras opções para curtir o fim de semana

Janeiro segue em clima de festa e folia pelas bandas do Recife, de Olinda e do Litoral pernambucano. E neste sábado (14) e domingo (15) não vai ser diferente, com agitos que mesclam entre prévias de Carnaval, shows, teatro e outras manifestações culturais.



Tem Bloco do Silva no Bairro do Recife e tem também aniversário da Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda. Quem quiser curtir uma vibe mais tranquila, o Paço do Frevo recebe apresentação da harpista Priscila Gama.



Já quem tiver a fim de assistir a uma sambada entre maracatus, pode se chegar lá pela Casa da Rabeca, porque o Piaba de Ouro e o Estrela de Ouro estarão a postos. Então, bora se programar?

SHOWS E FESTAS

Bloco do Silva

Com participações de Criolo e Liniker

Sábado (14), a partir das 17h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos: a partir de R$ 130 no Sympla

Informações: @blocodosilva



Aniversário da Ceroula

Mumuzinho, cantor

Com Art Popular, Mumuzinho e Sentimentos

Sábado (14), às 16h

Onde: Praça do Fortim, Olinda

Ingressos: A partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital

Instagram: @ceroula_oficial

Baile "Hoje a Mangueira Entra"

Malícia Champion integra programação do bloco Crédito: Reprodução/Instagram

Sábado (14), às 17h

Onde: Clube Atlântico de Olinda (Praça do Carmo)

Ingressos: a partir de R$ 65 (meia-entrada) no site Bilheteria Digital

Informações: @hojeamangueiraentra

Circuito Azougue Festival Cultura Popular

Sambada entre o Maracatu Piaba de Ouro e o Maracatu Estrela de Ouro

Sábado (14), a partir das 21h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara, Olinda

Acesso gratuito

Informações: @projetoazougue



Sábado no Paço

Priscila Gama, harpista Crédito: André Sidarta

Com a harpista Priscila Gama

Sábado (14), 16h

Onde: Paço do Frevo - Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), no equipamento cultural

Instagram: @pacodofrevo



Luau do Tio Bruninho

Trio Bruninho

Show com músicas e brincadeiras

Sábado (15), 18h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos: R$ 15 + 1 Kg de alimento não-perecível, no site guararapesonline.com.br

Instagram: @sguararapes

Mundo Invertido - De Férias em Hawkins

Crédito: Reprodução/Instagram

Rock, Pop, Indie e Anos 1980/1990

Sábado (14), 22h

Onde: Estelita - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos: A partir de R$ 25 no Sympla

Instagram: @estelita.recife

Guapo OLÉ

Clube Metrópole

Com os DJ's Bruno Moutinho, Guapo Adham, além de Diego Marcelo & Weverton Pimentel

Sábado (14), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade, Boa Vista

Ingressos: A partir de R$ 25 no Sympla

Instagram: @clubmetropole



Wedo na Praia

Xand Avião

Com Xand Avião, Henrique & Juliano e Felipe Amorim

Sábado (14), 16h

Onde: Praia de Maracaípe - Litoral Sul

Ingressos: R$ 450, no site Guiche Web

Instagram: @wedoeventos

Orquestra Tropicana de Frevo

Alceu Valença, cantor e compositor

Com participação de Alceu Valença

Domingo (15), às 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos: A partir de R$ 60 no Sympla

Instagram: @casaestacaodaluz



Eu Mereço Ser Feliz

Mumuzinho

Com Mumuzinho, katu e outras atrações

Domingo (15), às 16h

Onde: Me Confessando Bar (Jordão) - Rua Alberto Centenário Santos Drumond, 315

Ingressos: R$ 65 no site Bilheteria Digital

Instagram: @botecodomeconfessando



Dia Estadual da Flabelista

Com os blocos líricos Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais e Bloco das Flores

Domingo (15), 17h

Onde: Paço do Frevo - Rua da Guia, s/n, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), no equipamento cultural

Instagram: @pacodofrevo



EXPOSIÇÕES

Exposição de Antônio Mendes

Escreva a legenda aqui



A mostra traz obras inspiradas em provocações filosóficas sobre o existir humano e as dualidades da vida

Visitação até 21 de janeiro - Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados de 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Instagram: @arte_plural_galeria

FESTIVAIS

Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE)

Apresentações de teatro, dança, circo e shows, até 29 de janeiro

Onde: Espaços Culturais de Recife, Olinda e cidades do interior do Estado

Espetáculos com acesso gratuito e pago, no Guichê Web

Instagram: @festivaljge

Verão Tamandaré

Mari Fernandez, cantora

Com Gustavo Lima, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Bruno e Denner

Onde: Praia de Tamandaré

Ingressos: A partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Instagram: @veraotamandare

