BBB 23 Final do BBB 23: saiba quais artistas se apresentarão na despedida do programa O reality chega ao fim no dia 25 de abril, com anúncio ao vivo do vencedor

A final do BBB 23 está marcada para o dia 25 de abril. Como manda a tradição do programa, o último episódio da temporada contará com shows de diversos artistas. A produção divulgou, nesta quinta-feira (6), quais serão as atrações.

Entre os cantores escalados, estão os técnicos do “The Voice Kids”, que estreia neste domingo (9). Carlinhos Brown, IZA e Mumuzinhos sobem ao palco para cantar. Completando a programação, está a cantora sertaneja Luana Prado.



O anúncio do vencedor do reality show também contará com a presença de ex-participantes. Todos os eliminados estarão reunidos no estúdio, na companhia de Tadeu Schmidt.

