Final do Miss Universe Pernambuco define candidata que disputará etapa nacional
Sabrina Monteiro, representante do Grande Recife, foi a grande vencedora da coroa estadual
A grande final do Miss Universe Pernambuco aconteceu na noite desta quarta-feira (19), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Na ocasião foi revelada quem será a candidata pernambucana na etapa nacional do concurso de beleza.
Confira tudo sobre a disputa de glamour entre as 15 finalistas.
Leia também
• Modelo da Jamaica sofre queda grave durante desfile no Miss Universo e é retirada em maca
• Miss Universo 2025: Brasileira homenageia Nossa Senhora Aparecida em desfile de traje típico
Sabrina Monteiro, representante do Grande Recife, foi a grande vencedora da coroa estadual. Isabela Castelo e Lívia Terto fecharam o top 3, respectivamente em segundo e terceiro lugar.
As candidatas passaram os últimos dois dias confinadas no Novotel Recife, onde tiveram a oportunidade de aperfeiçoar os detalhes para a grande final.
Segundo Glauco Ferreira, organizador do evento, o confinamento é a grande chance das finalistas demonstrarem maturidade diante das provas preliminares. Nesta edição, ele e Camila Albuquerque assumiram a direção estadual do concurso, que teve a direção artística do espetáculo final assinada por Mário S, bailarino e estelista, reunindo apresentações de passistas e muito frevo.