A- A+

CONCURSO Final do Miss Universe Pernambuco define candidata que disputará etapa nacional Sabrina Monteiro, representante do Grande Recife, foi a grande vencedora da coroa estadual

A grande final do Miss Universe Pernambuco aconteceu na noite desta quarta-feira (19), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. Na ocasião foi revelada quem será a candidata pernambucana na etapa nacional do concurso de beleza.



Confira tudo sobre a disputa de glamour entre as 15 finalistas.

Sabrina Monteiro, representante do Grande Recife, foi a grande vencedora da coroa estadual. Isabela Castelo e Lívia Terto fecharam o top 3, respectivamente em segundo e terceiro lugar.

As candidatas passaram os últimos dois dias confinadas no Novotel Recife, onde tiveram a oportunidade de aperfeiçoar os detalhes para a grande final.

Segundo Glauco Ferreira, organizador do evento, o confinamento é a grande chance das finalistas demonstrarem maturidade diante das provas preliminares. Nesta edição, ele e Camila Albuquerque assumiram a direção estadual do concurso, que teve a direção artística do espetáculo final assinada por Mário S, bailarino e estelista, reunindo apresentações de passistas e muito frevo.

Veja também