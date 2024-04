A- A+

Literatura Finalista do Jabuti, Jaqueline Fraga realiza sessão de autógrafos na Bienal da Bahia Ela recebe o público na próxima segunda-feira (29), das 15h às 17h, no espaço "Escreva, Garota!"

A escritora e jornalista pernambucana Jaqueline Fraga, considerada um dos nomes mais promissores no cenário literário nacional, estará na Bienal Internacional do Livro da Bahia para uma sessão de autógrafos. Ela recebe o público na próxima segunda-feira (29), das 15h às 17h, no espaço "Escreva, Garota!". A Bienal iniciou no dia 26 de abril e segue até o dia 1º de maio no Centro de Convenções de Salvador.

Finalista do Prêmio Jabuti 2020 com seu livro de estreia, "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho", Jaqueline tem trilhado uma trajetória de destaque. Naquele ano, ela foi a única mulher e única pessoa a concorrer com uma obra independente na categoria Biografia, Documentário e Reportagem da premiação.

Além da indicação ao Jabuti, considerado o principal prêmio literário do Brasil, o Negra Sou também recebeu a menção honrosa do Prêmio Maria Firmina de Literatura e do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. A obra também foi adquirida por instituições norte-americanas, como a Universidade da Califórnia e a Universidade do Texas, e a Biblioteca do Congresso Americano.

Além disso, antes do lançamento do livro, a série de reportagens que deu origem à obra venceu o Prêmio Antonieta de Barros Jovens Comunicadores Negros e Negras.

Acumulando mais de 15 premiações e reconhecimentos, Jaqueline foi homenageada no ano passado, tanto como escritora quanto como jornalista, pela Câmara Municipal do Recife. Também em 2023, ela conquistou o Prêmio Inspirar e foi eleita uma das jornalistas negras mais admiradas do Brasil.

"Eu sinto muito orgulho de toda a trajetória que venho trilhando até aqui. Ser escritora sempre foi um sonho e poder realizá-lo enquanto inspiro outras pessoas torna tudo ainda mais significativo", comentou a escritora.

As expectativas para a Bienal em Salvador estão promissoras. "Estou muito animada com a sessão de autógrafos na Bienal da Bahia, especialmente por ser a primeira bienal do livro que participo fora de Pernambuco. Já participei de outros eventos em outros estados, mas bienal será a primeira. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Tenho certeza de que será um momento lindo", disse.

Além do Negra Sou, Jaqueline também é autora dos livros "Movendo as Estruturas", "Big Gatilho", e do recém-lançado "Pandemia: os reflexos da maior emergência sanitária do planeta em 15 reportagens especiais". A obra destrincha os principais momentos vivenciados durante a pandemia de Covid-19 e inclui a reportagem vencedora do Prêmio AMPE de Jornalismo em Saúde.

"Ter a possibilidade de conversar com o público, conhecer novos leitores, é algo que sempre me motiva. Já estou ansiosa para me encontrar com o público em Salvador", contou, entusiasmada.

Veja também

Despedida Amigos e familiares se despedem do cantor do Molejo Anderson Leonardo