A- A+

SHOWS 2024 Finalmente 2024 começou, né? Bora conferir, então, a agenda de shows do ano? Para todos os gostos e bolsos, de Djavan a Zeca Pagodinho, programação preenche palcos de Recife e Olinda a partir de março

"É de fazer chorar, quando o dia amanhece e obriga o Frevo acabar", afinal, trata-se do Carnaval de Pernambuco, o maior e melhor do mundo - e em linha reta.

Mas, para além da vibe folia e com o ano que "acabou de começar", a programação de shows pelas bandas de Recife e de Olinda está preenchida até fevereiro chegar (de novo).

De MPB ao forró, passando ainda pelo samba, pelo pop e pelo rock, entre outras sonoridades, a partir de março palcos serão ocupados por Djavan, Ângelo Ro Ro, Paula Toller, SPC Acústico e Roupa Nova e José Augusto e Zeca Pagodinho, entre outros nomes e bandas que também vão integrar festivais, a exemplo do Recife Trap Festival e Rock Rec Festival.



Bora de agenda de shows, então?

MARÇO

Crédito: Reprodução/Instagram

MPB4 canta Milton Nascimento

Quando: 2 de março, 21h

Onde: Teatro RioMar (Pina)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Uhuu

Crédito: Reprodução/Instagram

Projeto Seis e Meia, com Renato e Seus Blue Caps

Quando: 8 de março, 18h30

Onde: Teatro do Parque (Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Crédito: Reprodução/Instagram

Alcione 50 Anos

Quando: 9 de março, 17h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 150 no site Recife Ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Paula Toller - Turnê de 40 anos

Quando: 15 de março, 21h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 75 no site Eventim

Eliane, cantora | Crédito: Reprodução/Instagram

Primeiro Forró do Ano

Com Baby Som, Brasas do Forró, Cavalo de Pau e Eliane

Quando: 16 de março, 22h

Onde: Clube Internacional (Benfica)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Recife Ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Monique Kessous

Quando: 17 de março,

Onde: Casa Estação da Luz (Olinda)

Ingressos ainda não disponíveis

Crédito: Reprodução/Instagram

Lagum Ao Vivo

Quando: 22 de março, 20h

Onde: Armazém 14 (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Crédito: Divulgação

Djavan

Quando: 23 de março

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Recife Ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Cañas Canta Belchior

Quando: 23 de março, 20h

Onde: Teatro do Parque (Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 65 no Sympla

Crédito: Daniel Assis/@175Studio | Divulgação

Djonga

Quando: 23 de março, 22h

Onde: Clube Português (Graças)

Ingressos a partir de R$ 60 no site Recife Ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Xande de Pilares e Tiee

Quando: 24 de março, 16h

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

ABRIL

Crédito: Reprodução/Instagram

Fernando Anitelli - O Teatro Mágico

Quando: 5 de abril, 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior (Pina)

Ingressos a partir de R$ 40 no site Ingresso Mágico

Crédito: Reprodução/Instagram

Ângela Ro Ro “Cheia de Amor pra Dar”

Quando: 11 de abril, 20h

Onde: Teatro do Parque (Boa Vista)

Informações sobre ingressos @teatrodoparqueoficial

Crédito: Reprodução/Instagram

Tributo a Elis e Tom

Com Daniel Jobim & Kel Smith

Quando: 13 de abril,

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Informações sobre ingressos @teatro.guararapes

Crédito: Reprodução/Instagram

Jão - Superturnê

Quando: 20 de abril, 21h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Eventim

Crédito: Divulgação

AmarElo A Gira Final - Emicida

Quando: 26 de abril, 20h30

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 95 no Ticketmaster

Felipe Ret é uma das atrações do Festival | Crédito: Reprodução/Instagram

Recife Trap Festival

Com Felipe Ret, Djonga, Matuê e outras atrações

Quando: dias 26 e 27 de abril

Onde: não definido

Ingressos a partir de R$ 110 no site Recife Ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Ivan Lins e a Orquestra Bravo

Quando: 27 de abril, 20h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets



Crédito: Reprodução/Instagram

Soweto

Quando: 27 de abril, 23h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Crédito: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Rogério Skylab

Quando: 27 de abril, 20h

Onde: Burburinho (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 80 no Clube do Ingresso

MAIO

Nação Zumbi | Crédito: Luca Lima

Rock Rec Festival

Com Nação Zumbi, Capital Inicial e Paralamas, entre outras atrações

Quando: 4 de maio

Onde: Área externa do Centro de Convenções (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 100 no site Recife Ingressos

Crédito: Gabriel Galvão

Gravação do DVD de Cristina Amaral

“Uma Saudade Chamada Nelson"

Quando: 9 de maio, 19h

Onde: Teatro do Parque (Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Crédito: Reprodução/Instagram

Chico César e Zeca Baleiro - Ao Arrepio da Lei

Quando: 10 de maio, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no Cecon Tickets

Crédito: Reprodução/Instagram

Roupa Nova e José Augusto - Paixão em Dose Dupla

Quando: 27 de maio a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Acesso Ticket

JUNHO

Crédito: Reprodução/Instagram

SPC Acústico 2 - O Último Encontro

Quando: 1° de junho a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Boaventura - Experience In Concert

Quando: 15 de junho, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 70 no Cecon Tickets



JULHO

Crédito: Uhgo

Ludmilla - In The House Tour

Quando: 20 de julho, 23h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 95 no site Eventim

OUTUBRO

Crédito: Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho - 40 Anos

Quando: 19 de agosto, 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

Veja também

Relato Esposa de Zé Vaqueiro fala sobre evolução de saúde do filho do casal