"Finalmente em seus braços": Mirela Paes lança romance entre duas mulheres ambientado em Caruaru

A escritora e comunicóloga Mirela Paes lança, nesta segunda-feira (22), a pré-venda do conto sáfico “Finalmente em seus braços”. A publicação é a terceira da coletânea “Amores em Pernambuco”, que traz histórias românticas ambientadas em diferentes cidades do Estado.

O Agreste de Pernambuco é o cenário do romance vivido entre as protagonistas de “Finalmente em seus braços”. Elas trocam olhares durante o Festival de Inverno de Garanhuns, mas se perdem uma da outra. Semanas depois, de volta a Caruaru, Roberta se surpreende ao descobrir que Nataly, a garota com quem flertou, é sua nova cardiologista.

O livro mostra uma Caruaru para além do seu conhecido São João. Inspirada em locais que realmente existem, a autora explora em sua história a alguns pontos relevantes da cidade, um pouco do seu mercado gastronômico e também da noite LGBTQIAP+.



Os leitores podem adquirir o e-book na Amazon, durante a pré-venda, pelo preço promocional de R$ 1,99. Após o lançamento oficial da obra, nesta quarta-feira (240, ela será comercializada por por R$5,99 e também estará disponível pelo sistema de assinaturas Kindle Unlimited (KU) da mesma plataforma.

