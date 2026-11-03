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OFICINAS Projeto Fio Criativo abre inscrições para oficinas gratuitas de moda circular no Recife Capacitações oferecem 20 vagas para pessoas a partir de 18 anos e abordam técnicas de bordado, crochê, estamparia manual e processos criativos

Quem tem interesse em moda, design e reaproveitamento de materiais pode aproveitar a oportunidade para aprender novas técnicas. O projeto Fio Criativo está com inscrições abertas para quatro oficinas gratuitas voltadas à moda circular e ao reaproveitamento têxtil. As atividades acontecem no Centro de Design do Recife, no Pátio de São Pedro, e as inscrições seguem até o dia 15 de novembro.

Ao todo, são 20 vagas destinadas a estudantes e ao público em geral, com idade a partir de 18 anos. Não é necessário ter experiência ou conhecimento prévio para participar. A inscrição é gratuita, feita por meio de um único formulário para as quatro oficinas. Após a seleção da equipe do projeto, as pessoas escolhidas receberão o retorno até o dia 16 de novembro.

A programação aborda quatro áreas: processos criativos, bordado, crochê e estamparia manual. A proposta é trabalhar essas técnicas na criação de peças de moda e acessórios a partir de resíduos e tecidos reaproveitados, incentivando práticas sustentáveis e novas possibilidades de produção.

As oficinas serão ministradas por Cecília Pessôa, Clara Nogueira, Natália Oikawa e Adélia Collier, profissionais das áreas de moda, design e artes visuais. Cada capacitação terá carga horária de 16 horas, distribuídas em dois dias de atividades, com encontros das 9h às 17h.

Ao final do percurso, os participantes receberão certificados e poderão apresentar os trabalhos desenvolvidos em um evento com rodas de diálogo, exposição, venda e troca das peças produzidas.

Programação completa

- Processos criativos: 21 e 22 de novembro de 2026, das 9h às 17h

- Bordado: 5 e 6 de dezembro de 2026, das 9h às 17h

- Crochê: 16 e 17 de janeiro de 2027, das 9h às 17h

- Estamparia manual: 23 de janeiro de 2027, das 9h às 17h, e 24 de janeiro, pela manhã

Quem ministra?

A oficina de Processos Criativos será conduzida por Cecília Pessôa, doutora e mestre em Design pela UFPE e especialista em Gestão e Políticas Culturais. A profissional atua nas áreas de gestão, produção e docência em Design, Moda Sustentável e Economia Criativa. Também foi consultora de Inteligência de Mercado na área de Moda do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), em Belém, em 2023, e Fortaleza, em 2025.

Já a oficina de Bordado fica sob responsabilidade de Clara Nogueira, arquiteta e urbanista, mestre em Artes Visuais pela UFPB e doutora em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Há mais de dez anos, ela trabalha com pesquisa, curadoria, gestão cultural e criação artística no campo têxtil. É idealizadora da pesquisa “Artesãs Têxteis de Pernambuco”, que deu origem ao site “Mulheres que Tecem Pernambuco”, e da primeira edição da feira de mesmo nome, realizada em 2024.

A capacitação de Crochê será ministrada por Natália Oikawa, que há mais de dez anos desenvolve trabalhos entre moda, arte têxtil e reaproveitamento de materiais. Sua trajetória reúne pesquisa estética, técnicas manuais e processos educativos, com oficinas voltadas à criação autoral, ao fazer coletivo e à memória afetiva dos tecidos.

Por fim, a oficina de Estamparia Manual será conduzida por Adélia Collier, multiartista, pós-graduada em Design de Moda e Docência do Ensino Superior, além de atual gestora do Centro de Design do Recife. Ela desenvolve oficinas de design têxtil e estamparia em projetos culturais e iniciativas da Prefeitura do Recife.

O Fio Criativo é realizado pelo Ateliê Kawa (@ateliekawa), com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife. O projeto também conta com apoio do Instituto Rizoma (@rizoma.instituto) e do Centro de Design do Recife.

SERVIÇO

Fio Criativo

Quando: 21 de novembro a 23 de janeiro de 2027

Onde: Centro de Design do Recife — Pátio de São Pedro, Rua das Águas Verdes, 10, São José

Inscrições até 15 de novembro via link

Informações: @ateliekawa | @rizoma.instituto

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