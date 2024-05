A- A+

Fiona Harvey, mulher que inspirou a personagem Martha na série Bebê Rena (Baby Reindeer), minisérie de sucesso da Netflix que conta a história de um comediante perseguido e aterrorizado por uma stalker. Depois de se identificar e ameaçar o diretor e protagonista Richard Gadd de processo judicial e ganhar celebridade instantânea, Fiona será entrevistada no talkshow britânico de Piers Morgan, na noite desta quinta-feira (9). Ele anunciou a atração em seu perfil no Instagram.



Fiona saiu do anonomato e se identificou em uma série de postagens nas suas redes sociais - a personagem era desconhecida do público até ela mesmo se pronunciar - despertando a atenção dos internautas e fãs da série.





Fiona Harvey foi convidada para suma entrevista no talk show britânico do apresentador Piers Morgan | Foto: Reprodução/Instagram

Bebê Rena (2024)

Baseado em uma suspeita mas verídica história, e na peça de Richard Gadd lançada em 2019 no Edinburgh Festival Fringe, a série Bebê Rena acompanha a história do comediante, performer e escritor Donny Dunn (Richard Gadd), que se envolve com Martha (Jessica Gunning), uma mulher vulnerável que está passando por seus próprios problemas. Esse rápido e distorcido relacionamento acaba seguindo para uma estranha obsessão, que impacta a vida dos dois e encurrala Donny a enfrentar um trauma profundo e sombrio de sua vida.

