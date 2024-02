''Fiquei mais sensitivo'' revela Kayky Brito sobre vida após acidente

Kayky Brito utilizou seu Instagram para refletir sobre a sua vida após acidente de carro. Nesta segunda-feira, 5, o ator publicou dois vídeos com falas motivacionais e afirmou: "estou mais sensitivo".

Kayky incentivou seus seguidores a procurarem ajuda quando necessário. Em seguida, o ator explicou a sua experiência com isso após o acidente, afirmando que antes era uma pessoa positiva.

"Comigo, antes do acidente, eu sempre fui uma pessoa de bem com a vida. Até falava ‘por que você está de mal com a vida, a vida é maravilhosa’. Mas depois do fato, eu fiquei mais sensitivo de uma forma que parece que onde eu ando, tem um buraco na minha frente", declarou.