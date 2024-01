A- A+

BBB 24 'Fiquei sendo odiado por todo mundo', relembra Maycon sobre Prova do Líder do BBB 24 " tem 'nego' dizendo que eu sou 'rude'', durão', 'mandão. Eu não consegui fazer nada nessa casa, não sei o nome de uma galera", desabafou o brother

N cozinha da casa do BBB 24, Maycon cozinhava quando Thalyta abordou o emparedado. "Como você está?", perguntou a sister. "Péssimo, não consegui parar de chorar. Estou preocupado com a minha mulher", respondeu o merendeiro.

"Em que sentido?", questionou a sister. "Em todos os sentidos, de como ela está, de como ela está recebendo tudo isso, de como ela está me percebendo sofrendo aqui dentro. Não tive tempo de fazer nada aqui dentro", explicou o brother.



"A gente chegou, começou a conversar naquela euforia de chegar no Big Brother, na sequência fizemos a dinâmica com vocês, foi para prova. Eu tomei um banho, tentei dormir duas horas, não deu tempo de conversar com ninguém, não consegui ver vocês. Fui indicado ao Paredão e tem 'nego' dizendo que eu sou 'rude'', durão', 'mandão. Eu não consegui fazer nada nessa casa, não sei o nome de uma galera. Fui para uma prova, fiquei umas 12h lá dentro sendo odiado por todo mundo que estava na prova.", desabafou Maycon.

Veja também

BBB 24 Atração da primeira festa do "BBB 24": Belo tem mansão e carros de luxo