Cinema "Firebrand", do cearense Karim Aïnouz, disputa Palma de Ouro em Cannes 2023 Também anunciado no Festival, curta "A Flor do Buriti" tem brasileiro entre dupla de diretores

O longa-metragem “Firebrand”, dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, vai disputar o prêmio Palma de Ouro no 76º Festival de Cannes. O anúncio aconteceu em coletiva de imprensa em Paris nesta quinta-feira (13).

Aïnouz não é o único representante do Brasil em Cannes. Ele se junta ao pernambucano Kleber Mendonça Filho, com o documentário “Retratos Fantasmas”, que estreia em sessão especial do Festival, e ao curta-metragem “A Flor do Buriti”, co-dirigido pela paulista Renée Nader Messora, ao lado do português João Salaviza.

“Firebrand”, drama histórico estrelado por Jude Law e Alicia Vikander, é o primeiro filme de Aïnouz feito em língua inglesa, e conta a história do casamento do Rei Henrique VIII e sua sexta (e última) noiva, Catherine Parr.

“A Flor do Buriti” aborda os últimos 80 anos de resistência dos indígenas Krahô, passando pelo massacre que matou dezenas de membros da população em 1940. O curta luso-brasileiro faz sua estreia na mostra Un Certain Regard (Um Certo Olhar).

