Firjan SESI vai selecionar 90 projetos em cultura, num total de mais de R$ 3 milhões investidos

Lançado pela Firjan SESI nesta quinta-feira (24), o Mosaico Rio irá selecionar e contratar 90 projetos artístico-culturais inéditos e não inéditos, num total de mais de R$ 3 milhões investidos.

O edital de cultura tem categorias divididas entre obras inéditas (teatro adulto e juvenil, circo, dança, música, fotografia e multilinguagem) e não inéditas (literatura e circuitos de espetáculos teatrais adultos e para crianças).

Como nos anos anteriores, os 16 espetáculos de teatro e para crianças não inéditos serão apresentados, ao longo de 2025, nos Teatros Firjan SESI em Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Macaé e Jacarepaguá.

Já os 11 projetos de literatura, que devem ser compostos por uma apresentação artística e uma oficina literária, deverão circular pelas Escolas Firjan SESI em 11 localidades fluminenses.

Entre as obras inéditas, os 24 projetos de teatro, circo e dança serão apresentados nos Teatros Firjan SESI Caxias e Jacarepaguá, onde os projetos também contarão com mentorias das equipes locais. Elas também serão apresentadas numa mostra no Futuros Arte e Tecnologia, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Os 10 projetos inéditos de música serão selecionados a partir do histórico do artista ou banda, além da proposta de música enviada. Será necessário a produção devideoclipes, a serem apresentados durante a Maratona de Música Firjan SESI, realizada no Teatro Firjan SESI Centro. Já os 11 projetos em fotografia participarão de uma exposição coletiva, com temática a ser definida. Acesse o edital completo em firjan.com.br/editaisculturais.

