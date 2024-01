A- A+

MÚSICA Fita com imagens inéditas dos Beatles nos bastidores da gravação de ''Help!'' vai a leilão O vídeo foi feito em Salisbury Plain, Wiltshire, em 3 de maio de 1965, durante a produção da ''I Need You''

Um filme com cenas inéditas dos Beatles nos bastidores das gravações de "Help!" foram descobertas e colocadas à venda em um leilão. As imagens em 8mm trazem cenas da filmagem do longa-metragem de 1965 da banda britânica. Elas estão à venda no site de leilões RR, com lance inicial de US$ 1.000. O leilão termina em 22 de fevereiro.

O vídeo, com 3 minutos e 17 segundos de duração, foi feito em Salisbury Plain, Wiltshire, em 3 de maio de 1965, durante a produção da ''I Need You''. As cenas trazem Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison e John Lennon descansando a lado do diretor Richard Lester.

