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competição Competição e aulão do FitDance Champions acontecem no Recife neste domingo (7) Evento terá programação aberta ao público e pretende reunir amantes da dança e profisisonais da modalidade

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Para quem quer dançar ou apenas acompanhar de perto a competição, o FitDance Champions chega ao Recife neste domingo (7), dando início à sua temporada 2026, que passará por diversos estados brasileiros, além da Argentina e do Paraguai.

Com uma programação intensa e aberta ao público, o evento pretende reunir amantes da dança, profissionais e gestores para um dia de imersão, aulão e, ainda, uma competição entre talentos da comunidade FitDance.



Os competidores podem realizar as inscrições a partir de R$ 60, via Sympla.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do evento, FitDance Champions antecede a Convenção FitDance 2026, que neste ano retorna a Salvador e acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto. A convenção marca o encontro anual da comunidade FitDance, reunindo instrutores de toda a América Latina e da Europa.

Modalidades

Seletiva individual

Na primeira fase, cada estado realiza uma seletiva para revelar talentos locais. Os sete melhores dançarinos garantem vaga na grande final, que acontecerá durante a Convenção FitDance 2026. O formato prioriza o desempenho individual antes da disputa entre equipes.

Aulão FitDance

O aulão proporciona uma experiência coletiva. "O FitDance Champions é um momento de trocar energia, se divertir e fortalecer vínculos, transformando o exercício em uma experiência coletiva e leve... O objetivo é fazer a vida das pessoas muito mais feliz por meio da dança, seja por alguns minutos ou por algumas horas", relata o especialista em produtos da FitDance e professor de dança, Vinicius Mello.

Confira todas as datas

7 de junho – Recife (PE)

13 de junho – Assunção (Paraguai)

13 de junho – Brasília (BSB)

14 de junho – Porto Alegre (RS)

14 de junho – Porto Velho (RO)

21 de junho – João Pessoa (PB)

21 de junho – Manaus (AM)

21 de junho – Curitiba (PR)

27 de junho – Florianópolis (SC)

27 de junho – Vitória (ES)

28 de junho – Buenos Aires (Argentina)

28 de junho – Santiago (Chile)

28 de junho – Rio de Janeiro (RJ)

28 de junho – Campo Grande (MS)

28 de junho – Belo Horizonte (MG)

28 de junho – Cuiabá (MT)

04 de julho – São Luís (MA)

04 de julho – Aracaju (SE)

04 de julho – Teresina (PI)

04 de julho – Maceió (AL)

04 de julho – Salvador (BA)

05 de julho – Fortaleza (CE)

SERVIÇO

FitDance Champions em Recife

Quando: domingo (7), às 14h

Onde: FPS Sports - Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, 4989, Imbiribeira, Recife

Ingressos para o público geral partir de R$25, via Sympla

Ingressos para competidores a partir de R$60, via Sympla

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