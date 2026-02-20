A- A+

TURNÊ Fitti anuncia turnê nacional com espetáculo em homenagem a Ney Matogrosso Indicado ao Grammy Latino, artista pernambucano estreia projeto que revisita repertório do ícone da música brasileira e apresenta nova fase da carreira

O cantor e compositor pernambucano Fitti parte, no fim deste mês, para uma nova etapa de sua carreira, com a turnê “Fitti Canta Ney”, trabalho que abre sua primeira circulação nacional. A estreia acontece na próxima semana, dia 27 de fevereiro, no Sesc Pompeia, em São Paulo (SP).

Em destaque entre os nomes emergentes da cena brasileira, o artista ganhou projeção ao ser indicado ao Grammy Latino com o álbum “Transespacial”, feito que o colocou como o primeiro homem transmasculino lembrado pela premiação.

Sua trajetória cruza música, artes cênicas e audiovisual, consolidando uma assinatura estética marcada pela intensidade interpretativa e pela presença de referências nordestinas.

Fitti Canta Ney

O novo show mergulha na produção de Ney Matogrosso, figura central da música popular brasileira. A concepção parte do desejo de reinterpretar esse repertório a partir de uma perspectiva autoral e atravessada por questões de identidade.

Para Fitti, a obra do homenageado representa liberdade e enfrentamento de normas, elementos que dialogam diretamente com sua própria trajetória artística.

“Ney veio ao mundo pelado de estigmas e coberto de coragem. Um corpo desobediente que flerta constantemente com a liberdade de ser quem se é. E me enxergo nisso”, afirma.

A montagem tem direção artística de Marcus Preto e direção musical de Pupillo, propondo um encontro entre performance, voz e narrativa corporal.

Embora nasça como tributo, o projeto se posiciona como releitura contemporânea, evitando a reprodução literal das canções e privilegiando uma abordagem pessoal.

O roteiro reúne 18 faixas e percorre diferentes momentos da discografia de Ney, incluindo títulos como “Homem com H”, “Sangue Latino”, “Mal Necessário”, “Bandido Corazón”, “Balada do Louco”, “Flores Astrais”, “O Patrão Nosso de Cada Dia”, “Bandolero”, “Tem Gente Com Fome” e “Noite Severina”.

Entre as músicas, aparece também “Postal de Amor”, single já lançado por Fitti.

A apresentação em São Paulo marca o ponto de partida da turnê, que deve passar por outras cidades brasileiras e reforça o momento de expansão do artista, ao mesmo tempo em que revisita o legado de Ney sob o olhar de uma nova geração.



* Com informações da assessoria

