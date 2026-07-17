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SHOW Fitti apresenta show do álbum "Transespacial" no Teatro do Parque Repertório traz canções do disco indicado ao Grammy Latino e músicas do projeto "Fitti Canta Ney"

Baseado no disco de sua estreia, o recifense Fitti volta para casa com o show "Transespacial". Dessa vez, com o troféu de Artista Revelação do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira debaixo do braço. Selecionado pelo edital Natura Musical para circulação, o espetáculo chega ao Teatro do Parque no próximo dia 24 de julho, às 19h30, com repertório especialmente montado para a ocasião.

Além das canções que levaram a obra a ser indicada ao Grammy Latino, o encontro antecipa para os pernambucanos músicas de "Fitti Canta Ney", uma ode a Ney Matogrosso, com produção de Pupillo e Marcus Preto.

O álbum

“Transespacial” (2024), produzido por Zé Nigro, integra ritmos nordestinos, sintetizadores, beats eletrônicos e atmosferas espaciais para falar da relação do indivíduo com suas emoções e complexidades. No show do Recife, Fitti convida a cantora e compositora Isabela Moraes, parceira no coletivo Reverbo, para participação no espetáculo, que vem com roupagem nova - do roteiro ao figurino “mais humano e menos intergaláctico”.

Sobre o artista

Cantor, compositor, ator e produtor musical de 28 anos, Fitti começou a cantar aos 14, explorando os palcos locais e desenvolvendo uma identidade artística que atravessa gêneros, linguagens e formatos da música ao audiovisual, compondo, atuando e produzindo. Participou de projetos aclamados como o espetáculo “Dominguinhos - Isso Aqui Tá Bom Demais” e a série “Só Se For Por Amor”, da Netflix.

Este ano, com Zélia Duncan, protagonizou "Zélia & Fitti Cantam Ângela & Cauby”, espetáculo musical roteirizado pelo DJ Zé Pedro que une duas gerações da MPB para celebrar Ângela Maria e Cauby Peixoto.

Em 2025, Fitti foi convidado a se apresentar ao lado de Vanessa da Mata, no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira em homenagem a Chitãozinho e Xororó, interpretando uma versão potente de “Galopeira”.

Também participou do episódio de estreia do programa “O Novo Sempre Vem”, conduzido por João Marcello Bôscoli, na TV Cultura. A indicação de “Transespacial” ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa" representou importante marco: Fitti foi o primeiro cantor transmasculino da história do prêmio a receber essa nomeação.

SERVIÇO

Fitti - "Transespacial"

Quando: 24 de julho, às 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos via Sympla a partir de R$30

Informações: (81) 99488-6833 e @fitti_____

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