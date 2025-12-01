A- A+

SINGLE Fitti lança versão de "Postal de Amor" e anuncia projeto cantando Ney Matogrosso Jovem artista pernambucano iniciará turnê e gravará álbum que revisitam o repertório de Ney, com direção de Marcus Preto e produção musical de Pupillo

O primeiro sopro de “Fitti Canta Ney” chega em forma de carta aberta: “Postal de Amor”, single lançado via Ditto Music, inaugura o mergulho do cantor pernambucano no repertório e no imaginário de Ney Matogrosso.

Sob direção de Marcus Preto, o espetáculo que nascerá dessa travessia tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2026 e se desdobrará, também, em um álbum de estúdio.

Numa escolha rara entre tributos, Fitti volta seu canto não para um compositor, mas para um intérprete — gesto que ecoa o movimento que o próprio Ney fez em 1994, quando lançou “Estava Escrito”, disco consagrado às canções eternizadas por Angela Maria.

Agora, é o repertório que Ney abraçou ao longo da vida que serve de farol: faixas que se fundiram à sua figura cênica e formam parte indissociável da lenda artística que se tornou.

“Postal de Amor”

Composição de Fagner, Ricardo Silva e Fausto Nilo, “Postal de Amor” reaparece em nova pele. Gravada originalmente em dueto por Ney e Fagner, em 1975 — e retomada por Ney, em voo solo, no álbum “Pecado” (1977) —, a canção ganha produção de Pupillo e Marcus Preto, com arranjo do próprio Pupillo.

A banda que gravou a nova versão reúne Pupillo (bateria e percussões), Lucas Martins (baixo), Leonardo Mendes (violão, guitarra e sitar) e Zé Ruivo (teclados e synths).

O registro nasceu em outubro de 2025, no Estúdio Dá Pá Virada, em São Paulo. Thiago “Big” Rabello assina gravação e mixagem, com Victor Nery na assistência; a masterização leva a marca de Carlos Trilha.

Conheça o artista

Aos 28 anos, Fitti carrega uma estrada que começou aos 14, cantando pelas ruas e palcos do Recife. Em 2024, lançou “Transespacial”, álbum que expandiu sua presença no cenário musical e lhe rendeu indicação ao Grammy Latino 2025.

Entre uma música e outra, também finca passos na atuação: participou da série “Só se for por amor” (Netflix) e integrou o musical “Dominguinhos – Isso aqui tá bom demais”. Agora, entrega sua voz ao encontro com Ney, começando a desenhar um novo mapa afetivo.





Ficha técnica

“Postal de Amor”

(Raimundo Fagner/ Ricardo Silva/ Fausto Nilo)

Produção: Pupillo e Marcus Preto

Direção artística: Marcus Preto

Direção musical e arranjo: Pupillo

Pupillo – bateria e percussão

Lucas Martins – baixo

Leonardo Mendes – violão, guitarra e sitar

Zé Ruivo – teclados e synths

Técnico de gravação: Thiago “Big” Rabello

Assistente de gravação: Victor Nery

Mixagem: Thiago “Big” Rabello

Masterização: Carlos Trilha

*Com informações da assessoria

