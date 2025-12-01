Fitti lança versão de "Postal de Amor" e anuncia projeto cantando Ney Matogrosso
Jovem artista pernambucano iniciará turnê e gravará álbum que revisitam o repertório de Ney, com direção de Marcus Preto e produção musical de Pupillo
O primeiro sopro de “Fitti Canta Ney” chega em forma de carta aberta: “Postal de Amor”, single lançado via Ditto Music, inaugura o mergulho do cantor pernambucano no repertório e no imaginário de Ney Matogrosso.
Sob direção de Marcus Preto, o espetáculo que nascerá dessa travessia tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2026 e se desdobrará, também, em um álbum de estúdio.
Numa escolha rara entre tributos, Fitti volta seu canto não para um compositor, mas para um intérprete — gesto que ecoa o movimento que o próprio Ney fez em 1994, quando lançou “Estava Escrito”, disco consagrado às canções eternizadas por Angela Maria.
Agora, é o repertório que Ney abraçou ao longo da vida que serve de farol: faixas que se fundiram à sua figura cênica e formam parte indissociável da lenda artística que se tornou.
“Postal de Amor”
Composição de Fagner, Ricardo Silva e Fausto Nilo, “Postal de Amor” reaparece em nova pele. Gravada originalmente em dueto por Ney e Fagner, em 1975 — e retomada por Ney, em voo solo, no álbum “Pecado” (1977) —, a canção ganha produção de Pupillo e Marcus Preto, com arranjo do próprio Pupillo.
A banda que gravou a nova versão reúne Pupillo (bateria e percussões), Lucas Martins (baixo), Leonardo Mendes (violão, guitarra e sitar) e Zé Ruivo (teclados e synths).
O registro nasceu em outubro de 2025, no Estúdio Dá Pá Virada, em São Paulo. Thiago “Big” Rabello assina gravação e mixagem, com Victor Nery na assistência; a masterização leva a marca de Carlos Trilha.
Conheça o artista
Aos 28 anos, Fitti carrega uma estrada que começou aos 14, cantando pelas ruas e palcos do Recife. Em 2024, lançou “Transespacial”, álbum que expandiu sua presença no cenário musical e lhe rendeu indicação ao Grammy Latino 2025.
Entre uma música e outra, também finca passos na atuação: participou da série “Só se for por amor” (Netflix) e integrou o musical “Dominguinhos – Isso aqui tá bom demais”. Agora, entrega sua voz ao encontro com Ney, começando a desenhar um novo mapa afetivo.
Ficha técnica
“Postal de Amor”
(Raimundo Fagner/ Ricardo Silva/ Fausto Nilo)
Produção: Pupillo e Marcus Preto
Direção artística: Marcus Preto
Direção musical e arranjo: Pupillo
Pupillo – bateria e percussão
Lucas Martins – baixo
Leonardo Mendes – violão, guitarra e sitar
Zé Ruivo – teclados e synths
Técnico de gravação: Thiago “Big” Rabello
Assistente de gravação: Victor Nery
Mixagem: Thiago “Big” Rabello
Masterização: Carlos Trilha
*Com informações da assessoria