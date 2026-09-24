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FAMOSOS Fiuk anuncia venda de Dodge Viper 1993 em meio a crise financeira "Eu comecei vendendo carros e agora tô negociando sonhos", escreveu o artista

Fiuk anunciou, nesta quarta-feira, 23, a venda de um Dodge Viper 1993, na cor vermelha. O cantor compartilhou imagens do esportivo nas redes sociais e afirmou que está negociando o veículo.

"Eu comecei vendendo carros e agora tô negociando sonhos (...) Mais do que uma lenda, esse carro é a própria história", escreveu o artista na publicação.

O veículo é avaliado em R$ 800 mil. O modelo, produzido em 1993, é um dos carros cuja venda Fiuk passou a intermediar.

Crise financeira

A nova negociação ocorre após Fiuk relatar publicamente que enfrenta uma crise financeira. Em entrevista ao canal de Thiago Nigro, o Primo Rico, o cantor revelou que seu custo de vida atualmente fica entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês.

"Meu custo de vida hoje gira em torno, no mês, uns R$ 40 mil, R$ 50 mil", afirmou. Na entrevista, ele também contou que mora em uma casa alugada em Alphaville, na Grande São Paulo.

Segundo Fiuk, publicidade e venda de carros estão entre suas atuais fontes de renda. "Tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer", declarou.

O cantor já havia divulgado anteriormente a negociação de outros veículos, como um Fiat Uno Mille EP 1996, anunciado por R$ 54 mil, um Mercedes-Benz C 280 Sport 1995, por R$ 51 mil à vista, e uma Chevrolet Silverado, avaliada em R$ 250 mil.

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