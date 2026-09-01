Fiuk celebra venda de mais um carro em meio à crise financeira
O ator afirmou que pretende acompanhar a última etapa da venda e entregar o carro pessoalmente ao novo proprietário
Fiuk vendeu mais um carro em meio à sequência de negociações que tem feito nas redes sociais. Desta vez, o cantor e ator encontrou um comprador para um Uno Mille azul-claro, modelo 1996, anunciado por R$ 54 mil à vista ou em 18 parcelas de R$ 3.611 no cartão.
Segundo Fiuk, o veículo tem apenas 14 mil quilômetros rodados e está em bom estado de conservação. Ao apresentar o automóvel aos seguidores, o artista chegou a descrevê-lo como o "Uno mais novo que você já viu".
Após fechar o negócio, Fiuk afirmou que pretende acompanhar a última etapa da venda e entregar o carro pessoalmente ao novo proprietário. Na despedida do veículo, agradeceu pelo período em que ficou com o modelo e destacou o "poder e a história" do automóvel, que chamou de "tanque de guerra".
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Dificuldades financeiras
A venda do Uno faz parte de uma série de negociações iniciadas depois que Fiuk revelou estar passando por dificuldades financeiras. O artista contou que vinha parcelando impostos e outras despesas e passou a anunciar alguns de seus carros nas redes sociais.
O primeiro negócio fechado foi de uma Mercedes-Benz C280 Sport, de 1995, anunciada por R$ 51 mil no Pix. Segundo Fiuk, o veículo foi vendido poucas horas depois de ser colocado à venda.
Na ocasião, ele afirmou que utilizou o dinheiro para regularizar impostos atrasados de sua empresa.
"Vendi o carro. Estou com meu imposto que estava atrasado. Eu parcelei meu imposto. Eu resolvi. Vou virar o mês com tudo certo na minha empresa. CPF é outra coisa, a gente resolve daqui a pouquinho", afirmou.
Depois, o cantor colocou uma Chevrolet Silverado V8 com cabine estendida à venda por R$ 250 mil. Ele chamou a picape de "peça raríssima" e mostrou que ainda fazia ajustes no veículo enquanto aguardava uma negociação. "Vamos para o próximo boleto", brincou
Em agosto, Fiuk já havia dito que atravessava "um dos momentos mais difíceis" de sua vida e que provavelmente teria de vender um automóvel para reorganizar as finanças.
Com a venda do Uno, pelo menos dois dos carros anunciados por Fiuk já foram negociados: a Mercedes-Benz C280 e o compacto da Fiat. A Silverado V8, anunciada por R$ 250 mil, seguia disponível nas últimas publicações.