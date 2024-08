Fiuk critica Fábio Júnior no dia dos pais: 'Ausente, não quer saber de mim'

Fiuk demonstrou sua insatisfação com o pai, Fábio Júnior, em uma postagem feita em seu Instagram neste domingo, 11. "Feliz Dia dos Pais pra você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida", escreveu, copiando um texto que encontrou num site da internet.

"Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", continua a publicação.

Em seus stories, Fiuk falou sobre o tema: "Hoje é um dia delicado para mim, e acho que para todos nós, que somos filhos. Acho que já falei o que tinha que falar no post. Torço para que tudo dê certo. Não tenho mais espaço para coisa ruim aqui dentro, não. Desejo, de verdade, cara, que tudo fique bem".

"Eu sempre fui muito dramático. A gente, quando é mais sensível, tem mais coração, a gente pensa mais, sofre mais. Eu venho há muito tempo estudando autoconhecimento para deixar tudo mais leve, tranquilo, me perdoar, perdoar as pessoas", prosseguiu.

Fiuk também admitiu que copiou o texto que usou para criticar Fábio Júnior de um site. Ele se justificou: "Fiquei escrevendo tantas coisas ontem. Cheguei a escrever uma música - que eu não gostei de ouvir. Estava pesada. Umas coisas que, por mais que eu tivesse sentindo... Eu sou amor, cara."

"Me dá vontade de falar um monte de coisa, me dá. Mas procurei ler coisas, procurar uma frase que passasse meu sentimento de forma mais pura, sem ódio no coração, e achei essa frase. Prefiro nem postar as coisas que eu escrevi", concluiu o ator.