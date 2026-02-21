A- A+

BBB26 Fiuk desabafa após fala de Ana Paula no BBB 26 e reacende polêmicas do passado Cantor reage a comentários feitos no reality, publica texto ácido nas redes e relembra tretas antigas, incluindo o 'episódio do bolo' com Juliette

O cantor e ator Fiuk voltou ao centro das atenções após reagir publicamente a comentários feitos por Ana Paula Renault no Big Brother Brasil - BBB 26 nesta sexta-feira (20). A fala da jornalista, considerada por ele provocativa, levou o artista a quebrar o silêncio nas redes com um texto ácido e de tom pessoal, que rapidamente repercutiu entre fãs do reality e do cantor.

Em resposta a uma conversa de Ana Paula com Samira, em que a jornalista insinua que ele teria exagerado ao “fingir” uma imagem humilde durante sua participação no BBB 21, apesar de ser filho do cantor Fábio Jr., e que ele “quer se fazer de pobre coitado”, Fiuk publicou um longo desabafo. Ele afirma que, ao longo dos anos, já foi alvo de ataques “covardes” e que pessoas continuam falando sobre ele por motivos pessoais, usando o episódio no BBB como desculpa para “movimentar o público” e tirar pessoas do programa.

"Sempre me atacando de maneira covarde, essas pessoas. Quantas vezes já falaram de mim, mesmo? Ela lá dentro e outra pessoa aqui fora que não vale a pena citar. Criando confusão com o meu nome. Afetando de uma maneira egoísta a vida de outras pessoas, só porque sentem raiva de mim", escreveu.

Nos textos seguintes, o cantor alegou ainda que as críticas revelam ressentimentos antigos e mágoas pessoais, sugerindo que as provocações estariam ligadas a experiências de rejeição amorosa e não apenas a comentários sobre sua trajetória no reality.

"Eu aprendi uma coisa dolorosa na vida, que me custa muito caro até hoje. Nunca rejeite certas mulheres. Ou faça-as se sentirem rejeitadas. Vocês estão vendo o que acontece." E seguiu: "Por mais que você não rejeite, mas se ela entender assim, meu filho, se prepara… Pode durar uma vida inteira. E eu vou falar a verdade sobre isso pela primeira vez agora".

O desabafo ganhou ainda mais tração quando Fiuk puxou lembranças de polêmicas antigas, como a “treta do bolo” com Juliette, reabrindo discussões que marcaram sua passagem pelo reality. À época, os dois se desentenderam após a paraibana ter comido um bolo de chocolate feito por ele. "Aquele bolo devia estar bem gostoso, depois de 6 anos, não esqueceram", comentou.

