A- A+

ARTISTAS Fiuk diz que usou dinheiro da venda de carro para pagar imposto em meio a crise financeira O artista revelou ter rompido com o pai, Fábio Jr. e a irmã, Cleo Pires

Em meio a uma crise financeira, Fiuk revelou que utilizou-se do valor da venda de sua Mercedes para pagar os impostos de sua empresa. O caso ganhou repercussão no início da semana, quando o cantor anunciou a venda de seu carro.

"É o seguinte: vendi o carro. E o que a gente precisa resolver primeiro? Dói, não dói? Ver valores altos e tal... Mas eu estou com meu imposto aqui. Meu imposto que estava atrasado, eu parcelei meu imposto e eu resolvi", explicou em um vídeo publicado em seu Instagram em que segura documentos.

"Vou virar o mês com tudo certo na minha empresa", continuou. "CPF é outra coisa, né? A gente resolve daqui a pouquinho, mas a empresa... Gratidão. Da hora, vou pagar agora."



Venda de carro, crise financeira e problemas na família

No último domingo, 16, Fiuk anunciou a venda de sua Mercedes C280 Sport 1995. "Só hoje valendo R$ 51 mil no Pix. Só não funciona o ar-condicionado, eu não vou mentir, não arrumei. Mas de resto funciona tudo!", disse na postagem.

Em entrevista ao Metrópoles, publicada na última sexta-feira, 14, o cantor revelou que passa por problemas com dinheiro. "Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto. Provavelmente eu vou ter que vender um carro aí esse mês", disse.

Ainda, o artista revelou ter rompido com o pai, Fábio Jr. e a irmã, Cleo Pires: "Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais".

Veja também